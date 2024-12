Burkina Faso: Fonds de soutien patriotique - Les acteurs de l'éducation du Centre-Est donnent plus de 20 millions F CFA

Le directeur régional de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Centre-Est, Bourbila Pierre Silga, a remis au gouverneur de la région, Aboudou Karim Lamizana, le jeudi 5 décembre 2024, à Tenkodogo, un chèque de plus de 20 millions F CFA, à l'occasion de la 19e journée régionale de l'excellence scolaire pour le fonds de soutien patriotique.

Les acteurs de l'éducation de la région du Centre-Est sont engagés pour le retour de la paix au Burkina. Dans ce sens, ils ont remis à travers le directeur régional de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Centre-Est, Bourbila Pierre Silga, une contribution de 20 582 493 F CFA, le jeudi 5 décembre 2024, à Tenkodogo, au gouverneur de la région Aboudou Karim Lamizana.

Le don du chèque a été fait, à l'occasion de la 19e journée régionale de l'excellence scolaire, placée sur le thème : «engagement patriotique et participation citoyenne : la part contributive des acteurs et partenaires de l'éducation du Centre-Est ». Cet apport financier des acteurs de l'éducation et de leurs partenaires, selon le directeur régional, traduit leur engagement pour le retour de la paix au Bur-kina. L'année écoulée, ceux-ci avaient apporté, dans le même cadre, plus de 17 millions de FCFA au fonds de soutien patriotique.

Pour M. Silga, le thème invite les éducateurs et parents d'élèves sur leur rôle et obligations face à l'appel de la Nation, en proie à « la traitrise de certains de ses filles et fils ». «Nous avons entendu cet appel et nous avons décidé d'y répondre, car nous sommes conscients que l'avenir et l'espoir de toute la Nation reposent sur nous en tant que formateurs des bâtisseurs de notre pays», a déclaré Pierre Silga.

Cette journée a surtout été l'occasion de rendre hommage à 187 personnes qui se sont distinguées tant par la qualité de leur travail que par leur accompagnement multiforme au secteur de l'éducation dans la région. En effet, lors de l'examen du Certificat d'études primaire(CEP), session de 2024, les statistiques de la direction régionale chargée de l'éducation indiquent que le Centre-Est a enregistré un taux de succès de 89, 95% contre 78,50 en 2023. Ce taux de succès place la région en tête de liste au plan national.

Outre cela, 46 écoles de la région ont réalisé un taux de succès de 100% avec un effectif d'au moins 50 élèves. Autre point remarquable, est le taux de succès des candidats déplacés internes, estimé à 91, 1%. Ces différentes performances individuelles et collectives ont permis de distinguer par province, les meilleurs enseignants ayant réalisé un taux de succès de 100% avec un effectif d'au moins 50 candidats et les super- enseignants avec un effectif de plus de 50 candidats à l'examen du CEP.

Des prix ont également été décernés aux meilleurs éducateurs de la petite enfance, aux meilleurs enseignants franco-arabes, aux animateurs de centres de stratégie de scolarisation accélérée passerelle, des écoles communautaires et aux meilleurs animateurs des centres d'alphabétisation active et non formelle. En ce qui concerne les apprenants, les meilleurs garçons et filles du préscolaire, du non formel, des écoles franco-arabes et les meilleurs candidats au CEP, session 2024, ont vu leur mérite reconnu.

Des prix spéciaux ont, en outre, été remis aux enfants en situation de handicap, aux élèves déplacés internes et aux filles parrainées par un partenaire. Parmi les innovations de la 19e édition, il y a eu l'augmentation à 15 le nombre de candidats déplacés internes récompensés et la distinction de 6 enseignants résilients ayant évolué dans les zones à fort défi sécuritaire dont O.B., de la commune de Sangha, dans le Koulpélogo.

Celle-ci a expliqué qu'après la fermeture de son école à la suite des menaces terro-ristes, elle était obligée de rejoindre ses élèves regroupés par quartier pour leur donner des exercices jusqu'à obtenir des résultats au CEP. Heureuse, elle fait partie des lauréats de cette 19e édition qui ont bénéficié de diverses récompenses dont des motos, des bouteilles de gaz, des kits scolaires, des bourses scolaires d'une valeur de 20 000 F CFA.