Tunisie: Ligue 2 - 8e journée - Groupe B - Course à deux entre l'ASK et la JSK

Kasserine et Kairouan creusent l'écart en tête, l'OSB et Agareb arrivent, l'OCK accuse le coup, Chebba ne répond plus et la Stayda refait surface.

Après le déroulé des matchs du groupe A, pour la plupart, sachant que dans le cadre du groupe B, en match avancé, PS Sakiet Eddaier a dominé l'ES Rogba Tataouine (1-0), place fut faite hier aux six rencontres restantes de la poule B. Et avant de passer en revue les six explications restantes du Gr B, rappelons au passage qu'en poule A, suite à la vérité du terrain, l'AS Mégrine talonne désormais Korba, premier de cordée qui la précède d'une unité seulement, alors que juste derrière, en dépit de parités prises samedi, avec un seul point dans la besace pour chacun, Jendouba, Mahdia et Hammam-Sousse gardent la main à l'affût de la moindre distraction de leurs devanciers. Enfin, le CSHL semble au bout du rouleau, l'ASA s'envole, le Sporting Moknine monte en gamme et le SAMB se rebiffe.

Passons à présent aux confrontations d'hier. Leader de poule avec une seule longueur d'avance sur le dauphin aghlabide, l'ASK recevait hier les insulaires de Djerba Midoun, situés dans le pré-purgatoire. Et Kasserine a vite fait de prendre option par Nidhal Dalhoumi, dès la demi-heure de jeu, jusqu'au bout, même si l'ASK évoluera en infériorité numérique durant une heure suite à l'expulsion de Hamza Letifi. Les Aghlabides, à leur tour, offraient l'hospitalité à Bouhajla, en espérant garder la main dans le rétroviseur de l'ASK. A Kairouan, Walid Jerbi avait beau débloquer pour la JSK, Ali Chhaibi va rétablir sur penalty, avant que Felhi ne remette les Kairouanais sur de bons rails et tenir un résultat au final.

Le Sfax RS redistribue les cartes

A Kerkennah, c'est un Sfax RS décidément fantasque qui va prendre l'avantage face à l'OCK grâce à un doublé de Kaïs Aouichi, avant que l'OCK ne réduise la marque par Chabchoubi, en vain toutefois. Du côté d'Agareb maintenant, l'ASA se hisse en fin de compte sur le podium après sa victoire contre Redaief. Jelma, à son tour, a subi la loi de l'OSB. Enfin, le format entre la Stayda et le Croissant Chebbien a souri aux Gabésiens qui sortent la tête de l'eau et enfoncent davantage le Croissant de Chebba dans les abîmes du classement.