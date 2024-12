Tunisie: Le cinéma tunisien brille au Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles - Un cinéma fort et bouleversant

Le cinéma tunisien continue de s'imposer comme une voix forte et engagée sur la scène internationale, témoignant de sa richesse artistique et de son influence croissante.

Le cinéma tunisien a, une fois de plus, démontré son talent et sa diversité en remportant quatre prestigieuses distinctions lors de la 24e édition du Festival cinéma méditerranéen de Bruxelles (Cinemamed), qui s'est tenu du 28 novembre au 6 décembre 2024.

Le film «Les Enfants Rouges» de Lotfi Achour a dominé la compétition officielle des longs métrages avec trois récompenses majeures, tandis que «Aïcha» de Mehdi M. Barsaoui a été distingué dans la section RêVolution, un regard sur demain.

Lotfi Achour a reçu le Prix spécial du jury pour son film «Les Enfants Rouges», unanimement salué pour sa réalisation maîtrisée et l'interprétation saisissante des jeunes acteurs. Le jury de la compétition officielle, composé du comédien et musicien français Théo Cholbi, de l'actrice franco-libanaise Laëtitia Eïdo, de la réalisatrice belgo-turque, Tülin Özmedir, et de l'acteur belge, Salim Talbi, a souligné l'engagement politique du film et la puissance émotionnelle qui traverse l'histoire du début à la fin. En parallèle, le film a également décroché le Prix du Regard Citoyen, consacrant son impact et son message universel.

Une mention spéciale a été attribuée à Ali Hlali, jeune acteur, dans «Les Enfants Rouges», pour sa performance bouleversante. Selon le jury, son interprétation d'une rare intensité rend un hommage vibrant aux victimes de la barbarie. Il précise avoir été «ébloui par la justesse et la puissance de sa performance. «Ce très jeune acteur, rend aux victimes de la barbarie un magnifique hommage par son interprétation hors norme, bouleversante et intense», ajoute le jury.

Dans la compétition RêVolution - Un regard sur demain, qui explore les problématiques de la jeunesse méditerranéenne, le jury a décerné une mention spéciale à Fatma Sfar pour son rôle dans «Aïcha» de Mehdi M. Barsaoui. Ce jury, composé de jeunes talents du cinéma, tels que Diala Al Hindaoui et Jonas Bloquet, a salué la profondeur et la sensibilité de son interprétation.

Placée sous le thème « A la croisée des chemins entre exode rural et retour aux sources », cette 24e édition du Cinemamed a projeté plus de 70 films issus de tout le bassin méditerranéen. Parmi eux, les longs métrages tunisiens «Aïcha» et «Les Enfants Rouges» ont été particulièrement remarqués et ovationnés.