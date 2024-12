Sénégal: Changement climatique - Deux millions de foyers améliorés distribués en moins de 15 ans (directrice)

Dakar — Deux millions de foyers améliorés ont été distribués à des ménages ruraux et vulnérables sur la période de 2010 à 2024 au Sénégal pour promouvoir les technologies de cuisson non polluantes, a indiqué lundi, la directrice du changement climatique, de la transition écologique et des financements verts, Madeleine Diouf Sarr.

"Nous sommes passés de milliers de foyers améliorés à des millions de foyers améliorés distribués, précisément à deux millions à travers le Sénégal", a-t-elle indiqué.

Madeleine Diouf Sarr intervenait, à l'ouverture d'un atelier de partage des acquis, des réalisations et leçons apprises du Projet de promotion d'une cuisine respectueuse du climat (EnDev/FVC). Il est exécuté au Sénégal et au Kenya grâce à un financement de l'Allemagne, du Fonds vert pour le climat (FVC), du Sénégal et du Kenya.

Il a pour objectif d'accélérer la croissance et la transformation du secteur des foyers améliorés afin de réduire la consommation nationale de biomasse non renouvelable et, ainsi, de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le projet aide les gouvernements du Kenya et du Sénégal à atteindre leurs objectifs de contributions déterminées au niveau national (CDN) spécifiques au secteur d'ici à 2030.

"Sur un objectif de 8 millions de foyers améliorés à distribuer de 2010 à 2030, nous sommes à l'horizon de 2 millions distribués", a-t-elle précisé.

Cette distribution s'est faite grâce à " une collaboration entre les ONG, les partenaires financiers, les collectivités territoriales, les associations de femmes, les chambres de métiers, et les producteurs artisanaux", a-t-elle expliqué.

Elle a indiqué que ces foyers améliorés fabriqués par des artisans locaux sont distribués à des ménages de presque 7000 villages du Sénégal.

Selon Mme Sarr, l'objectif du projet EnDev/FVC, est de "créer" au Sénégal " toute une filière du foyer amélioré". "C'est un outil technologique que nous pouvons produire localement. C'est aussi un produit qui est nécessaire pour lutter contre les changements climatiques", a-t-elle souligné.

"C'est un produit qui est nécessaire pour lutter contre la déforestation, également utile pour faire face à la santé des femmes dans les ménages", a-t-elle insisté, indiquant qu'un foyer amélioré "utilise moins de 30% voire moins de 40%" de charbon nécessaire que dans un foyer traditionnel".

"De ce fait, avec les foyers améliorés, on fait l'économie du bois, l'économie du charbon de bois et on protège la forêt avec tout ce qu'elle draine derrière", a-t-elle soutenu.

La directrice du changement climatique au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, a plaidé pour que "les foyers améliorés soient distribués partout au Sénégal", afin que le concept, "un ménage, un foyer amélioré" devienne une réalité au niveau urbain comme rural".

Abdoulaye Cissé, représentant des ONG partenaires du projet EnDev/FVC, s'est félicité de l'accompagnement des groupements de femmes, des jeunes entrepreneurs pour qu'à leur tour aussi, qu'ils puissent intégrer la filière des foyers améliorés et assurer ainsi leur contribution au développement de ce pays.

Le projet dans son approche est intervenu sur "l'ensemble des 14 régions du Sénégal, les collectivités et les villages", a-t-il indiqué.

Cela a permis, effectivement, aux »différentes entités de créer des emplois, en accompagnant les jeunes et les groupements de femmes, mais aussi travailler avec une composante essentielle, qu'étaient les institutions de micro finance," a-t-il souligné, relevant qu'au minimum, chaque entité d'exécution, a créé plus de 3000 emplois. »Donc, si on évalue rien que la filière distribution, on est à au moins plus de 10.000 emplois créés", a-t-il indiqué.

Ouvert lundi à Dakar l'atelier prend fin ce mardi.