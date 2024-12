Afrique du Nord: Tunisie - Algérie - De la coopération bilatérale au partenariat stratégique «pilote»

La Tunisie et l'Algérie sont en train de mettre les bouchées doubles pour faire passer la coopération bilatérale au stade de partenariat stratégique «pilote» grâce à une dynamique de développement des relations entre les deux pays sous la houlette de leurs deux dirigeants, Kaïs Saïed et Abdelmadjid Tebboune.

En effet, les deux parties n'ont jamais raté la moindre occasion pour réaffirmer leur ferme volonté de renforcer, sans cesse, les relations entre les deux pays frères et voisins, et ce dans les différents secteurs vitaux, en l'occurrence l'investissement, le commerce, l'énergie, le transport, la santé, l'eau, la sécurité alimentaire et le domaine militaire.

Il faut souligner que les excellents rapports d'amitié et de fraternité qui ont toujours uni les deux pays et les deux peuples frères sont toujours allés crescendo marquant la volonté commune de relever ensemble les défis qu'affrontent les deux pays aussi bien sur le plan politique qu'économique.

D'ailleurs, les rapports entretenus régulièrement par le Président Kaïs Saïed et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, ainsi que les échanges entre les différents responsables, qu'ils soient tunisiens ou algériens, sont eux aussi placés sous le sceau de la régularité et du respect.

D'ailleurs, c'est dans cet esprit que les responsables tunisiens et algériens ont toujours mis en exergue la «spécificité» des relations bilatérales, grâce à la volonté commune de les soutenir et de les renforcer davantage dans les divers domaines afin de renforcer les intérêts mutuels et asseoir ainsi les fondements d'un partenariat durable.

Confirmant cette approche, la dernière visite effectuée par le ministre tunisien de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, en Algérie où il a rencontré des responsables gouvernementaux dans le cadre d'un appel lancé afin de faciliter les activités des investisseurs et participé à la 3e édition du Congrès africain des startup installées à Alger, officiellement ouvert par le Premier ministre algérien, Nadhir Arbaoui.

Le ministre de l'Economie a souligné, à cette occasion, les opportunités prometteuses et les potentialités des deux pays en vue de hisser la coopération économique au plus haut niveau dans divers domaines, tout en relevant la disposition des deux pays à favoriser l'investissement dans de nombreux secteurs, sans oublier la mise en oeuvre de nombre de programmes de développement dans les zones frontalières, au vu du dynamisme économique et social qu'ils peuvent imprimer à ces régions.

En outre, le ministre tunisien de l'Economie et le ministre algérien de l'Industrie et de la Production pharmaceutique ont mis l'accent sur la nécessité d'exploiter à bon escient les multiples atouts que partagent la Tunisie et l'Algérie afin d'approfondir leurs relations économiques et les partenariats bilatéraux dans divers domaines.

Par ailleurs, la coopération militaire tuniso-algérienne a été, au cours de cette même semaine, au centre de l'entretien accordé par le ministre de la Défense nationale à l'ambassadeur de la République Algérienne auprès de la Tunisie, qui ont souligné la nécessité de renforcer davantage la coopération militaire bilatérale et d'explorer les moyens adéquats pour la développer, plus précisément en matière de formation, d'entraînement et d'échange d'expertises et d'informations.

En un mot, en ces temps de mutations géopolitiques, la Tunisie et l'Algérie garde le cap pour maintenir un partenariat bénéfique pour les deux pays et le faire élever, sans cesse, à des paliers supérieurs dans l'objectif de répondre aux objectifs, toujours plus ambitieux, des deux peuples frères.