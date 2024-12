Tunisie: Expatriés - Hadj Mahmoud sur sa lancée

7e but, toutes compétitions confondues, pour le milieu défensif au profil de buteur.

Encore un expatrié qui réussit la meilleure saison de sa carrière avec plein de maturité. L'ex-étoilé Mohamed Hadj Mahmoud, 24 ans, a doublement brillé la semaine dernière avec Lugano. D'abord en coupe de Suisse, il a montré la voie en ouvrant le score, avant que son équipe ne s'impose 2-0 face à Yverdon pour accéder aux ¼ de finales. Ceci avant de recommencer en championnat en inscrivant le second but qui ouvre la voie du succès face à Lucerne 4-1.

Sortie très satisfaisante, match entier et 7e but toutes compétitions confondues pour le milieu défensif au profil de buteur. Lugano est provisoirement leader devant le FC Bâle de Mohamed Drager qui mange son pain noir cette saison, sur le banc de touche quand il est intégré dans le groupe, ayant disputé 14 minutes le 30 octobre dernier, avant de se blesser.

Fausse joie pour Ben Ouannès

Face à Trabzonspor, Mortadha Ben Ouannès et Kasimpasa sont passés tout près d'une victoire, avec un but inscrit dans le money time par Ben Ouannès, avant d'être invalidé et d'écoper d'un carton jaune. Résultat match nul 2-2 et sortie tout juste moyenne.

Makni buteur maison

L'attaquant Nabil Makni a inscrit le but égalisateur 2-2 de Hebar Pazardzhik contre Slavia Sofia, sans empêcher la défaite de son club bulgare 3-2. A noter qu'il a écopé d'un carton jaune juste avant la pause. Le but de Makni est intervenu suite à un tir du pied droit qui lui a permis de porter son total à 6 réalisations cette saison au cours des 17 matchs intégralement disputés.

Talbi intraitable

Montassar Talbi s'est imposé face à Troyes 2-0 en ayant disputé tout le match avec un taux de passes réussies, de ballons touchés remarquables et 3 dégagements efficaces. La défense hermétique des Merlus leur permet de s'emparer de nouveau de la tête de la Ligue 2. Plus bas au classement, Laval 7e et Amine Cherni sont sortis vainqueurs du duel face à Caen. Cherni a été incorporé à la 72e, mais il bataille pour redevenir titulaire.

Valery accuse le coup

Avec une seule mi-temps disputée contre Preston, l'arrière droit Yan Valery de Sheffield Wednesday n'a obtenu qu'un point du nul 1-1 et après un match assez moyen. Pareil pour le Canari Anis Ben Slimane qui n'a disputé que les 45 minutes initiales, avant de s'incliner avec Norwich 3-0 face à QPR.

Quant à Hannibal Mejbri, en manque de temps de jeu également, il n'a disputé que la dernière demi-heure avec Burnley pour concéder une parité 1-1 face à Middlesbrough. Il a obtenu le seul carton jaune de la rencontre à la 90e.

Tounekti et Haugesund prennent option

Lors des barrages pour la relégation/promotion en Norvège, Sébastien Tounekti et Haugesund ont obtenu un nul vierge à l'extérieur face à Moss FK. Un match satisfaisant de Tounekti, hormis un carton jaune à la 18e pour faute. Le retour s'annonce décisif.