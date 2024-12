Afrique de l'Ouest: 52 Milliards d'IFC au Groupe Coris Bank - Au bénéfice du Sahel et du Sénégal

La Société financière internationale (IFC), une filiale de la Banque mondiale, a octroyé un financement de 80 millions d'euros (52 milliards de Fcfa) à Coris Group et à ses filiales du Sahel et du Sénégal. La signature a eu lieu dans les salons du Hyatt Hôtel à Casablanca (Maroc) où se tient l'Africa Financial Summit 2024.

Sergio Pimenta, Vice-président d'IFC pour l'Afrique et Idrissa Nassa, Président de Coris Holding, ont signé ce lundi 9 décembre 2024 dans les salons du Hyatt Hôtel à Casablanca (Maroc) en marge de l'Africa Fiancial Summit, un accord de financement d'un montant de 80 millions d'euros (52 milliards de Fcfa).

Ce prêt en faveur de Coris Group est destiné à améliorer l'accès au financement des micros et Petites et moyennes entreprises (PME) au Burkina, au Mali, au Niger et au Sénégal, quatre pays où ledit groupe dispose de filiales.

Mais ce prêt alimenté à 45 millions d'euros (29 milliards de Fcfa) par Ifc et à 35 millions d'euros (23 milliards de Fcfa) par la FMO, une Société néerlandaise de financement du développement, est un financement pour le genre car au moins 25% de l'enveloppe devrait profiter spécifiquement aux entreprises détenues ou dirigées par des femmes.

Le Vice-Président de IFC a voulu mettre le curseur sur l'inclusion financière que ce partenariat entre IFC et Coris Group « permettra de renforcer notamment celle des entreprises du Sahel dirigées par des femmes entrepreneurs », a-t-il déclaré à l'occasion de la cérémonie de signature. Pour Idrissa Nassa, « La collaboration avec IFC marque une étape importante pour Coris Group mais en comblant les lacunes en matière de financements des femmes entrepreneurs, nous favorisons la croissance économique, la création d'emplois et la résilience dans certains des environnements les plus difficiles d'Afrique de l'Ouest ».

Le soutien du mécanisme WEOF (Women Entrepreneurs Opportunity Facility) a pour ambition de favoriser l'octroi de prêt aux entreprises détenues par des femmes par le biais de primes de performance.

En substance à ce prêt, IFC fournira à Coris Group des services-conseil visant à renforcer ses systèmes de gestion des risques sociaux et environnementaux, en plus de développer sa stratégie de financement axée sur le genre, entre autres.