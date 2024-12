Ghana: Les valeurs bancaires pourraient mener le marché boursier ghanéen à la hausse en 2025

Le marché boursier ghanéen devrait de nouveau enregistrer de bonnes performances en 2025

L'indice composite de la Bourse du Ghana (GSE-CI) devrait gagner jusqu'à 50 %.

L'indice de référence GSE-CI a enregistré un gain de 28,08 % en 2024.

Le marché boursier ghanéen devrait connaître une nouvelle forte performance en 2025, avec l'indice composite de la Bourse du Ghana (GSE-CI) qui devrait gagner jusqu'à 50 %, selon le rapport de Databank Brokerage Limited sur les perspectives d'avenir.

Le secteur bancaire devrait être à l'origine des gains du marché, alimentés par des revenus d'intérêts plus élevés provenant des titres d'État, de meilleures conditions de prêt et de la reprise des paiements de dividendes. Des banques comme GCB Bank, qui a fait un bond de 76,5 % en 2024, restent attrayantes pour les investisseurs, car elles se négocient en dessous de leur valeur comptable en dépit de leur solide performance financière.

La reprise attendue sera alimentée par les solides bénéfices des entreprises, l'amélioration des fondamentaux macroéconomiques et le regain de confiance des investisseurs dans les secteurs clés, notamment la banque, les télécommunications et les biens de consommation à rotation rapide (FMCG).

Points clés à retenir

En 2024, les valeurs financières et les télécommunications ont mené un rallye du marché, poussant la capitalisation du marché au-delà de 100 milliards de GH¢. L'indice de référence GSE-CI, qui a enregistré un gain de 28,08 % en 2024, devrait clôturer l'année 2025 à environ 6 850 points, marquant une augmentation annuelle de 45 %, soutenue par une reprise généralisée dans les secteurs clés. MTN et Unilever Ghana ont été les plus performants, gagnant respectivement 36 % et 103,45 %. Cependant, les analystes préviennent que les incertitudes politiques et économiques après les élections de 2024 pourraient avoir un impact sur la croissance à court terme. Malgré ces risques, la résilience du marché et la solidité de ses fondamentaux permettent d'envisager avec optimisme une croissance soutenue en 2025.