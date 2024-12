Sénégal: La DER/FJ forme le personnel de ses antennes départementales à la réduction des délais de traitement des dossiers

Dakar — La Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a entamé, lundi, à Dakar, un atelier de formation des agents de ses antennes départementales, dans le but d'adapter leurs interventions aux "réalités locales" et de réduire les délais de traitement des dossiers des bénéficiaires.

C'est un atelier de formation et d'intégration du personnel de ces démembrements de la DER/FJ à la pratique du métier de conseiller, aux mécanismes de financement de ladite structure publique et à son "modèle d'intervention", a expliqué la déléguée générale, Aïssatou Mbodj.

Le but de cette initiative est de renforcer les compétences du personnel en vue d"'une bonne prise en charge des besoins des femmes et des jeunes au niveau local, à travers une appropriation des missions [de la DER/FJ] et une claire compréhension de son dispositif".

Mme Mbodj rappelle que les antennes départementales de la DER/FJ ont pour mission d'assurer la territorialisation des services et des interventions de cet organisme de soutien à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes.

La formation, la formalisation et le financement constituent le triptyque de la DER/FJ, a-t-elle dit, espérant que l'atelier de cinq jours va contribuer à rendre davantage "accessibles" les services de la structure publique, d'autant plus que certaines cibles sont "géographiquement éloignées" des antennes départementales.

Il s'agit en même temps d"'adapter les interventions aux réalités locales" et de "réduire les délais de traitement en simplifiant les procédures", selon Aïssatou Mbodj.

À la fin de l'atelier, les bénéficiaires pourront assurer "un bon suivi des actions de la DER/FJ en relation avec l'administration territoriale", a-t-elle ajouté, leur recommandant d'avoir une bonne maîtrise des outils de travail, des "techniques d'accompagnement, de conseil et de présentation" de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes.

Aïssatou Mbodj a également invité les agents prenant part à la formation à "traiter respectueusement" et "généreusement" les personnes sollicitant la DER/FJ pour ses services, à "interagir" avec elles et à "représenter dignement" la structure publique.