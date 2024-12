Sénégal: Ziguinchor - Soixante-quinze femmes formées à l'entrepreneuriat vert

Ziguinchor — Quelque soixante-quinze femmes du département de Ziguinchor (sud), s'activant dans la gestion des déchets, l'agriculture durable et l'économie circulaire, ont entamé, lundi, une formation axée sur l'économie verte et l'accès aux financements verts, a constaté l'APS.

Cette session de formation de trois jours est organisée par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, en collaboration avec le gouvernement d'Irlande, à l'intention des femmes entrepreneures des communes de Nyassia, Niaguis et Ziguinchor, regroupées au sein de groupements d'intérêt économique (GIE) et des coopératives.

« Cette session de formation va permettre à ces 75 femmes entrepreneures du département de Ziguinchor de mieux comprendre les enjeux liés à l'économie verte et d'accéder aux financements verts », a déclaré le chef de la Division finance climatique et transition écologique au niveau de la Direction du changement climatique, de la transition écologique et du financement vert, Gabriel-Pierre Ndiaye.

Cette formation, qui prend fin mercredi, s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'économie verte et à l'accès au financement vert pour les femmes, financé par le gouvernement d'Irlande à hauteur de 110 millions de francs de francs CFA.

« Ce programme qui prend fin en 2025 va aider à lutter contre les changements climatiques et à soutenir davantage les initiatives de développement des femmes du département de Ziguinchor », a salué le représentant du maire de la commune de Ziguinchor, Abdou Khadre Gassama.

Il est mis en oeuvre par l'agence ONU-Femmes et vise à promouvoir l'économie verte auprès de la gent féminine et à faciliter son accès au financement vert, a souligné Gabriel-Pierre Ndiaye.

« Au terme de la formation, un mécanisme financier sera mis en place au niveau local afin de permettre aux bénéficiaires d'acquérir des financements à des taux raisonnables », a-t-il indiqué, ajoutant que les femmes formées pourront bénéficier à terme d'un financement vert d'un montant de 25 millions de francs CFA.

Selon une des soixante-quinze bénéficiaires, « cette formation permet de maîtriser d'abord les concepts liés à l'économie verte, avant de se lancer dans la recherche de financements pour réussir à mettre en place des entreprises vertes au profit de la communauté ».