Ethiopie: Le pays et la République tchèque renforcent leurs liens et ouvrent des perspectives de collaboration plus poussée - Ministre des affaires étrangères Gedion.

Addis Abeba — Le ministre des affaires étrangères, Gedion Timothewos, a évoqué les progrès réalisés dans les relations entre l'Éthiopie et la République tchèque, notamment à la lumière des récentes visites de haut niveau des dirigeants, qui ont renforcé les liens et ouvert des perspectives de collaboration plus poussée.

Le ministre Gedion s'est entretenu plus tard dans la journée avec le vice-Premier ministre et ministre du Travail et des Affaires sociales de la République tchèque, Marian Jurečka.

Au cours de sa visite en Éthiopie, Marian Jurečka a noté qu'il avait eu des discussions productives avec divers hauts responsables du gouvernement.

Il a également mentionné que sa délégation comprenait des chefs d'entreprise, soulignant que la visite visait à renforcer les liens économiques entre l'Éthiopie et la République tchèque.

Jurečka a souligné la position clé de l'Éthiopie en Afrique, déclarant qu'elle revêt une importance stratégique pour la République tchèque, ce qui se reflète dans l'engagement à renforcer les relations bilatérales.

Dans son discours, Gedion a souligné le partenariat de longue date entre les deux pays et la coopération significative qu'ils ont favorisée. Il a souligné le rôle important du soutien technique et financier de la République tchèque dans la création de diverses industries en Éthiopie.

Le ministre a souligné l'importance de renforcer les relations bilatérales dans des secteurs tels que l'économie, l'industrie, le commerce, l'investissement, l'eau et l'énergie, l'agriculture, ainsi que la coopération dans les industries de défense.

Gedion a également souligné que la République tchèque, en tant que membre de l'Union européenne, a été une nation amicale envers l'Éthiopie dans le cadre de l'UE ajoutant l'importance de renforcer davantage cette amitié au cours des discussions.