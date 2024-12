Maroc: M. Zniber préside une réunion organisationnelle du 19ème cycle du Conseil des droits de l'homme à Genève

Genève — Le Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies (CDH) a tenu, lundi au Palais des Nations à Genève, les travaux de la session organisationnelle du 19ème cycle du Conseil (1 janvier - 31 décembre 2025).

Lors de cette réunion, présidée par l'ambassadeur Omar Zniber, président en exercice du CDH et représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l'office de l'ONU à Genève, il a été procédé à l'adoption de la déclaration du Président, constituant un moment d'importance dans le processus de rationalisation et de renforcement de l'efficacité et de l'efficience du CDH.

Ce fut également l'occasion aux différents points focaux et co-facilitateurs, désignés par le président du CDH en début de son mandat, pour présenter leurs rapports restituant les résultats de leurs consultations avec les différentes parties prenantes.

Ces consultations ont porté notamment sur la contribution du CDH au processus de sa réforme par l'Assemblée générale de l'ONU en perspective de 2026; les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et la fracture numérique; la rationalisation et l'efficience des sessions du Conseil et l'usage des technologies modernes pour renforcer l'inclusivité et l'efficacité du CDH.

L'ordre du jour de cette réunion comprend également l'élection du prochain Président du Conseil et du Bureau au titre du 19ème cycle (l'année 2025), ainsi que la nomination du nouveau rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones.

À cette occasion, plusieurs délégations ont salué le leadership du Maroc, ainsi que la sagesse et l'esprit d'ouverture, d'inclusivité et de transparence avec lesquels cette présidence a été conduite.

S'exprimant à cette occasion, M. Zniber a dit ressentir "un sentiment de fierté et de devoir accompli" au terme d'une année ponctuée par des réunions qu'il a eu l'honneur de présider, y compris trois sessions du Conseil des Droits de l'Homme, des sessions de l'éxamen périodique universel, des consultations et des exercices de diplomatie.

Ce fut également "à la fois pour le Royaume du Maroc, et pour moi personnellement, un honneur que de représenter l'Afrique à la tête de notre auguste Conseil", a déclaré le représentant permanent du Royaume.

Partant des principes et valeurs idéaux de la diplomatie marocaine, sous l'égide et la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, il a assuré avoir eu à coeur, dans l'exercice de la responsabilité qui lui a été confiée, "d'observer les équilibres et les règles en vigueur, de respecter la neutralité et l'intégrité, mais aussi et surtout d'être à l'écoute de chacun".

Et d'ajouter que "l'oeuvre collective que nous avons patiemment continué à ériger ensemble cette année a honoré les principes fondamentaux qui sous-tendent la promotion des droits de l'homme".