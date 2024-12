Maroc: Le CSEFRS organise une journée d'étude sur 'L'apprentissage tout au long de la vie', en collaboration avec des organismes nationaux et internationaux

Rabat — Le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) organise, mardi au siège du Conseil à Rabat, une journée d'étude sur "L'apprentissage tout au long de la vie" (ATLV), en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), l'UNESCO, la Faculté des sciences de l'éducation (FSE), la Fondation africaine pour l'apprentissage tout au long de la vie (FAATLV) et l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie.

Cette journée d'étude vise à sensibiliser aux enjeux de l'ATLV dans la formation et le développement du capital humain au Maroc à l'aune des défis et des opportunités présents et futurs, outre le partage des pratiques innovantes et des approches variées, dans le but de renforcer, à l'avenir, la collaboration entre les participants, note le CSEFRS dans un communiqué.

Cet événement ambitionne, selon la même source, d'offrir un espace de partage et d'échange entre les différents acteurs, sur les pratiques innovantes et les approches variées, de nature à favoriser une collaboration continue, pour gagner le pari de la généralisation, d'une manière durable, du savoir et de l'information, de l'éducation et de l'enseignement pour tous, conformément aux dispositions de la Constitution du Royaume, et à la mise en oeuvre de la Vision stratégique 2015-2030, et de la loi-cadre n° 51-17.

Les séances de travail de cette journée d'étude s'articuleront autour de deux axes, dont le premier consistera à dresser un état des lieux de l'ATLV et ses perspectives au Maroc, tandis que le second axe visera à recenser les initiatives et les programmes d'ATLV, entrepris et mis en oeuvre par les différentes composantes du système national d'éducation et de formation et les expériences pilotes dans ce domaine. Les travaux de cette journée d'étude se concluront par une invitation à la réflexion et l'action collective visant la co-construction du système ATLV.

Prendront part à cette journée des représentants du Conseil, de la FAATLV, de l'UNESCO, de la FSE, de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) et des représentants du ministère de l'Éducation nationale, du département de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et des représentants de la société civile, ainsi que des experts nationaux et internationaux.