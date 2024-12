Afrique: Un besoin imminent au respect des droits humains

La Journée des droits de l’homme, célébrée le 10 décembre, rappelle l’importance de protéger les libertés fondamentales. En Afrique, cette commémoration prend un sens particulier face aux défis majeurs tels que les conflits armés, les inégalités et les crises humanitaires qui continuent d’affecter des millions de vies.

Cette date historique, qui promeut l'égalité et la dignité, a une résonance particulière pour le continent, où les défis en matière de droits humains restent nombreux.

En Afrique, les violations des droits humains sont souvent exacerbées par les conflits armés, la pauvreté et les inégalités. Cette année, le thème de la Journée est: « Nos droits, notre avenir, maintenant », un enjeu particulièrement crucial pour des pays comme le Cameroun, confronté à la crise anglophone.

Sah Terrence Animbom, journaliste camerounais récemment distingué par le Prix des droits de l'homme 2024, illustre cet engagement en dénonçant les violences de genre et les atteintes aux droits des enfants dans ce contexte.

António Guterres, Secrétaire Général des Nations Unies précise que « La Déclaration universelle montre la voie à suivre vers une communauté de valeurs et d’approches qui peuvent permettre de résoudre les tensions et de créer la sécurité et la stabilité dont notre monde a tant besoin ». A l’en croire, les droits humains peuvent donner aux individus et aux communautés les moyens de construire un avenir meilleur.

L’Organisation des Nations indique que cette journée marque l'anniversaire de l'un des engagements mondiaux les plus importants : la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu en tant qu’être humain, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Un message d'espoir et de mobilisation

La Journée des droits de l'homme est une occasion pour les citoyens africains de revendiquer leurs droits et pour la communauté internationale de renouveler son soutien. Sur un continent riche en diversité mais marqué par des défis sociaux et politiques, cet événement mondial rappelle que chaque voix compte dans la construction d’un avenir plus équitable.