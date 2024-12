Afrique: Le compte à rebours s'accélère pour les CAF Awards 2024 à Marrakech, Maroc

Le compte à rebours est enclenché pour les CAF Awards 2024, une célébration d'exception dédiée aux figures emblématiques du football africain. Dans seulement six jours, Marrakech, joyau culturel du Maroc, accueillera cette prestigieuse cérémonie, qui mettra à l'honneur les joueurs, entraîneurs et équipes les plus remarquables du continent.

Cet événement se déroulera le lundi 16 décembre au sein du somptueux Palais des Congrès, avec un début prévu à 19h00, heure locale (18h00 GMT / 20h00, heure du Caire / 21h00, heure de l'Afrique de l'Est).Les meilleurs experts du football africain ont désigné, à travers leurs votes, les noms les plus illustres dans diverses catégories, tant pour les hommes que pour les femmes. Les distinctions incluront notamment les prestigieux prix de Joueur de l'Année, Entraîneur de l'Année, Gardien de but de l'Année, et Jeune Joueur de l'Année.Dans la catégorie Joueur masculin de l'Année, une sélection initiale de 30 talents d'exception a été réduite à cinq finalistes, avant que les trois ultimes prétendants ne soient dévoilés au cours de la semaine précédant la cérémonie

.De grands noms ayant marqué l'histoire du football africain figurent parmi les lauréats passés, notamment Samuel Eto'o (Cameroun) et Yaya Touré (Côte d'Ivoire), couronnés à quatre reprises chacun, ainsi que George Weah (Libéria) et Abedi Pelé (Ghana), distingués à trois reprises.Dans la catégorie féminine, la Nigériane Asisat Oshoala domine avec six distinctions, surpassant ainsi sa compatriote Perpetua Nkwocha, qui en compte quatre.Par ailleurs, les meilleurs clubs et sélections nationales seront également mis à l'honneur, tandis qu'un prix récompensera le but le plus spectaculaire de l'année 2024, choisi par le vote des supporters.Vous avez encore l'opportunité de voter en cliquant ICI.

La cérémonie rassemblera des figures influentes du football à travers le continent et au-delà, accompagnées de légendes du sport et de quelques-unes des étoiles montantes les plus brillantes du moment.En raison de la richesse historique et culturelle du Maroc, Marrakech offre un cadre somptueux et raffiné pour cette célébration, qui s'impose comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de football du monde entier.Cette soirée promet d'être empreinte d'élégance et de faste, marquant une année footballistique exceptionnelle pour le continent africain.