Soudan: AE tient des entretiens officials avec la Ligue des États arabes

Port-Soudan — Une séance officielle de discussions s'est tenue lundi à l'hôtel Coral à Port-Soudan entre le ministère des Affaires étrangères et la Ligue Arabe, dirigée par le ministre des Affaires étrangères, Son Excellence Dr Ali Youssef, et Son Excellence Ahmed Aboul Gheit, Secrétaire général de la Ligue.

Le ministre des Affaires étrangères a remercié le Secrétaire général et le Secrétariat général de la Ligue des États arabes pour leur position ferme et claire en faveur du Soudan alors qu'il mène la guerre de la dignité nationale contre la milice rebelle Forces du Soutien Rapide -FSR , ses mercenaires et ses supporters régionaux.

Le Secrétaire général a renouvelé la position du Secrétariat général en faveur de la sécurité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Soudan contre l'ingérence étrangère, et en faveur des institutions nationales de l'État et de leur droit de maintenir la sécurité nationale. Le Secrétaire général a affirmé la fermeté de la position de la Ligue aux côtés du Soudan jusqu'à ce qu'il surmonte la crise actuelle.

Le ministre a expliqué les priorités actuelles du gouvernement du Soudan, qui consistent à assurer la sécurité et la stabilité dans toutes les régions du Soudan et à poursuivre la mise en oeuvre des plans de réponse humanitaire.

Son Excellence a souligné le rôle de la Ligue arabe dans le soutien aux efforts nationaux visant à faire face à la situation humanitaire actuelle en mobilisant un soutien régional et international, ainsi que son rôle espéré dans la période à venir en soutenant les projets de coopération au développement et de reconstruction, et a exhorté les gouvernements régionaux et partenaires internationaux à contribuer à cet aspect.

Les discussions ont porté sur le rôle vital du Secrétariat général et des institutions de la Ligue arabe dans le soutien aux enjeux de la nation arabe, la préservation de l'unité des rangs arabes, la résolution des divergences en son sein et l'activation d'une action arabe commune à tous les niveaux, en particulier en ce qui concerne l'initiative de sécurité alimentaire et les questions de développement des ressources humaines.

La session a abordé les questions arabes, notamment la question palestinienne, et a réaffirmé la position ferme qui découle des principes du consensus arabe et de l'Initiative de paix arabe visant à parvenir à une solution juste et globale à la question qui garantisse la fin de l'occupation et la création d'un État palestinien indépendant avec Quds-Est pour capitale. La nécessité d'un cessez-le-feu à Gaza et de la pleine mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu au Liban a également été soulignée.

Il convient de noter que le Secrétaire général de la Ligue arabe est arrivé aujourd'hui dans le pays pour une visite officielle qui durera deux jours.\ OSM