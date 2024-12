Algérie: Compétitions interclubs de la CAF (phase de poules/2e journée) - Un bilan sans faute pour les représentants algériens

ALGER — Les quatre clubs algériens engagés dans les compétitions africaines interclubs de football: le MC Alger, le CR Belouizdad, l'USM Alger et le CS Constantine, ont réalisé un bilan sans faute à l'occasion de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération de football, disputée samedi et dimanche.

Versé dans le groupe A de la ligue des champions, le champion d'Algérie en titre, le MC Alger, a réalisé son premier succès à domicile face aux Tanzaniens de Young Africans (2-0), grâce aux buts inscrits par Abdelaoui (64e) et Bayazid (90e+5e), une belle opération pour le "Doyen" qui compte aller plus loin dans cette prestigieuse compétition continentale après quatre années d'absence.

Dans l'autre match du groupe A, les Soudanais d'Al-Hilal ont réalisé une victoire, dans les arrêts de jeu, face au Congolais du TP Mazembé (2-1).

Pour le compte de la troisième journée, prévue les 13 et 15 décembre prochains, le TP Mazembe accueillera Young Africans, au moment où le MC Alger recevra Al-Hilal, à huis clos.

Dos au mur avant le début de cette rencontre après sa défaite à domicile devant Orlando Pirates (Afrique du Sud), le CRB était dans l'obligation de réagir pour éviter une deuxième défaite de rang qui peut lui coûter la qualification au prochain tour, chose que les protégés de l'entraîneur Abdelkader Amrani l'ont très bien compris à travers ce succès très important en dehors de leur base.

Dans l'autre match du groupe C, les Sud-africains d'Orlando Pirates et les Egyptiens d'Ahly ont fait match nul (0-0) et se retrouvent avec 4 points, devant le CRB (3 pts), alors que le stade d'Abjidjan avec deux défaites ferme la marche (0 pt).

Le représentant algérien se déplacera au Caire pour affronter les Egyptiens d'Al-Ahly lors de la prochaine journée prévue (13-15 décembre), tandis qu'Orlando recevra le Stade Abidjan.

=Coupe de la Confédération : le CSC sur une courbe ascendante, l'USM Alger ramène le nul de Dakar -

Dans l'autre match du groupe A, les Angolais de Bravos do Maquis se sont imposés à domicile face au club tunisien du CS Sfaxien (3-2) et se relancent ainsi après avoir démarré cette phase de poules par une défaite à Dar Es-Salaam face à Simba SC (1-0).

Au vu de ces résultats, le CSC s'installe en tête avec 6 points, devant Simba SC et Bravos do Maquis qui comptent 3 points chacun, alors que le CS Sfaxien ferme la marche avec 0 point.

Toujours en coupe de la Confédération, l'USM Alger a ramené le point de match nul de Dakar avec un score de 0-0 contre l'ASC Jaraaf au stade Abdoulaye Wade, un résultat positif au vu de la physionomie de la rencontre et qui permet aux Algérois de maintenir la conserver leur première place au classement général du groupe C.

Mais le fait marquant de cette rencontre qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions est l'agression à l'encontre des supporters de l'USMA après le coup de sifflet final de l'arbitre, entraînant plusieurs blessés ainsi que d'importants dégâts matériels.

La direction de l'USMA a exprimé "sa grande déception quant aux incidents ayant émaillé la fin du match". Elle a également révélé que l'agression des supporters sénégalais, qui ont pénétré la tribune des supporters de l'USMA et le terrain, a causé " plusieurs blessés côté supporters usmistes, ce qui a nécessité l'intervention du staff médical pour leur prodiguer les soins, malgré les conditions difficiles".

A l'issue de cette 2e journée, l'USMA et l'ASEC Mimosas occupent conjointement la tête du classement avec 4 points chacun, devant Jaraaf et Orapa United, qui comptent un seul point au compteur.

Lors de la 3e journée, prévue le dimanche 15 décembre, l'USMA recevra l'ASEC Mimosas (20h00), alors Jaraaf sera en appel pour croiser le fer avec Orapa United (14h00) pour le match de la relance.

Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale, rappelle-t-on.