Algérie: Installation des membres du Conseil national consultatif des personnes aux besoins spécifiques

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, a présidé, dimanche, la cérémonie d'installation des membres du nouveau Conseil national consultatif des personnes aux besoins spécifiques, présidé par M. Abdelmadjid Tabti, indique un communiqué du ministère.

Instance consultative auprès du secteur en matière de prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, le Conseil regroupe "des cadres issus de différents départements ministériels et d'organismes publics, ainsi que d'experts de la société civile", précise la même source.

Dans une allocution à cette occasion, Mme Mouloudji a affirmé que "l'Etat algérien, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, accorde un intérêt particulier à la catégorie des personnes aux besoins spécifiques", partant de "l'importance de leur contribution efficace à la construction de la société et au développement de notre pays".

Le secteur oeuvre à "soutenir et à accompagner cette catégorie en consolidant ses droits dans tous les domaines de la vie", a affirmé la ministre, rappelant que "l'Algérie a ratifié, en 2009, la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, et a adopté plusieurs lois relatives aux personnes aux besoins spécifiques", ce qui témoigne de "son engagement constant aux principes fondamentaux de l'égalité des chances".

Le Conseil "est appelé à se pencher à l'avenir sur une gestion efficace et objective des grands dossiers en la matière, tels que la prévention du handicap, l'éducation et la formation des enfants et adolescents aux besoins spécifiques, le soutien à leur insertion professionnelle, économique et sociale, ainsi que les aides sociales nécessaires pour garantir une prise en charge globale", a ajouté Mme Mouloudji.

La ministre a appelé, en outre, les membres du nouveau Conseil à "assumer pleinement leur rôle, en tant qu'instance consultative pour élaborer les axes de la politique nationale relative aux personnes aux besoins spécifiques".

Il s'agit de "proposer des stratégies et des programmes visant à promouvoir les droits de ces personnes, leur implication dans l'élaboration de ces programmes et activités les concernant, et la coordination entre les différents secteurs ministériels et organismes publics, tout en impliquant la société civile dans cet effort".

La ministre a souligné que le ministère oeuvre, à travers ses programmes, à "garantir une prise en charge efficace" des personnes aux besoins spécifiques, en collaboration avec les secteurs ministériels, les organismes publics concernés, et la société civile dans le cadre d'une "approche participative globale et multidimensionnelle", conclut la même source.