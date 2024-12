Algérie: Ouverture du Forum international 'Cinéma et Mémoire' à Alger

ALGER — Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, a présidé, lundi à Alger, l'ouverture du Forum international "Cinéma et Mémoire, une fenêtre sur le passé et une vision pour l'avenir", organisé sous le Haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre de la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution de libération.

La cérémonie d'ouverture de ce Forum international, organisé par le Centre algérien de développement du cinéma (CADC), sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, du ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga, du moudjahid et ancien ministre Dahou Ould Kablia, du président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham, du Directeur général de l'Etablissement public de télévision (EPTV), Mohamed Baghali, ainsi que de moudjahidine, de cadres, d'artistes et de représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.

A cette occasion, un hommage a été rendu à des personnalités algériennes célèbres dans le domaine du cinéma révolutionnaire ainsi qu'aux pionniers du film révolutionnaire, notamment les réalisateurs disparus Amar Laskri, Tahar Hannache et Benamar Bakhti, en plus d'un hommage spécial aux réalisateurs Ahmed Rachedi et Rachid Bouchareb, ainsi qu'à la comédienne Nadia Talbi.

L'hommage a également inclus plusieurs cinéastes étrangers amis de la Révolution de libération nationale qui ont soutenu avec leurs caméras et par différents moyens et outils créatifs la lutte du peuple algérien, parmi lesquels le cinéaste serbe Stevan Labudovic (ex-Yougoslavie), le réalisateur français René Vautier, le réalisateur italien Gillo Pontecorvo, et le réalisateur cubain Milton Alberto Diaz Canter.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'organisation d'une exposition spéciale des différents équipements et matériels cinématographiques utilisés pour le tournage faisant partie du patrimoine cinématographique algérien, témoin du parcours et de l'histoire de ce cinéma, outre la projection d'un film documentaire sur l'histoire du cinéma algérien, et de musiques de films historiques algériens, exécutés par l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger.

Organisée du 9 au11 décembre, avec la participation de près d'une trentaine d'experts et de spécialistes du cinéma et de la mémoire, algériens et étrangers, cet évènement culturel et intellectuel traitera plusieurs problématiques, dont le rôle du cinéma comme outil pour la construction et la documentation de la mémoire collective et le renforcement des valeurs de liberté et de résistance".

Les participants discuteront, trois jours durant, lors de six séances, de questions liées principalement au rôle du cinéma dans la sensibilisation et la conscientisation à l'émancipation, à l'expérience du cinéma algérien pendant et après la Révolution, et aux problématiques de la valorisation et de la promotion du film résistant et révolutionnaire, et de l'avenir du cinéma à la lumière des mutations actuelles. Les interventions mettront en avant le rôle du cinéma dans le renforcement de la solidarité mondiale et la promotion des droits de l'Homme.