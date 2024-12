Algérie: Tébessa - Ouverture du 5ème forum des universités frontalières algériennes et tunisiennes 5+5

TEBESSA — Le 5ème forum des universités frontalières algériennes et tunisiennes 5+5, placé sous le signe de "L'innovation et le rôle des universités dans la promotion de l'économie du savoir", s'est ouvert lundi à l'Université Larbi-Tébessi de Tébessa.

La rencontre réunit des responsables d'universités algériennes, tunisiennes et libyennes, sous la présidence du secrétaire général de la wilaya, Ahcene Meddouri et du consul général de la République tunisienne à Tébessa, Laroussi El Kantassi.

Il a également indiqué que ce 5ème forum, qui donnera lieu à des exposés sur l'innovation et l'esprit entrepreneurial, ainsi qu'à des séances de travail des responsables des universités participantes, en plus d'un concours de sélection des trois meilleurs projets innovants d'étudiants dans les domaines de la sécurité énergétique, de la sécurité alimentaire et de la sécurité sanitaire, sera "une occasion de découvrir les capacités des jeunes dans le domaine de l'innovation".

Farhati a ajouté que des travaux étaient actuellement menés au plus haut niveau pour adjoindre cinq universités libyennes frontalières à cette convention, outre la création d'un partenariat international entre les trois pays dans le domaine de la recherche scientifique et des diplômes scientifiques pour l'obtention d'une licence ou d'un master international conjoint.

Le coordinateur des universités tunisiennes, directeur de l'université de Jendouba (Tunisie), Hicham Sbaï, a estimé que le thème choisi pour être débattu lors de cette 5ème édition "s'inscrit dans le cadre de la stratégie des deux pays destinée à encourager l'esprit entrepreneurial et l'innovation dans les différents domaines afin de promouvoir nos pays en tant que moteur de développement économique durable".

De son côté, le directeur de l'Université de Sirte, en Libye, Souleiman Chater, a déclaré que son pays "s'efforce d'établir des liens entre les universités et la société civile afin d'adhérer à cette convention qui vise principalement à jeter des passerelles de communication entre les universités algériennes, tunisiennes et libyennes, et à promouvoir les moyens de partenariat et d'échanges scientifiques pour s'adapter aux transformations mondiales, notamment économique".

Il a ajouté que le ministère libyen de l'Enseignement supérieur oeuvre à introduire les technologies modernes et les applications de l'intelligence artificielle et de la numérisation dans ce domaine en raison de son grand rôle dans la facilitation de la recherche scientifique.

Les organisateurs ont rappelé que le 1er forum avait été organisé à l'université d'Annaba, en novembre 2022, suivi du deuxième forum à l'université de Jendouba (Tunisie) en mai 2023, tandis que l'université d'El Oued avait accueilli la 3ème rencontre, en décembre de la même année (2023), suivie de l'université de Gafsa, en Tunisie, qui avait abrité la 4ème rencontre en avril 2024.