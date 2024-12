Algérie: Cherfa préside l'installation de la Commission nationale de régularisation du foncier agricole

ALGER — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youcef Cherfa, a présidé, lundi à Alger, l'installation de la Commission nationale de régularisation du foncier agricole, en application des décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à la régularisation du foncier agricole au cours de 2025 et conformément aux conclusions du Conseil interministériel consacré à ce dossier la semaine dernière, indique un communiqué du ministère.

Composée de l'ensemble des acteurs et des partenaires concernés par ce dossier, cette commission "organisera des ateliers pour examiner et débattre les mécanismes nécessaires à la régularisation du foncier agricole en vue d'élaborer une feuille de route pratique pour l'assainissement de tous les cas en suspens en la matière, à l'effet de régulariser la situation des investisseurs effectifs et de renforcer leurs capacités de production au service des objectifs de sécurité alimentaire et de diversification de l'économie nationale", précise le ministère.

L'installation de la commission s'est déroulée en présence du Secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), du président de la Chambre nationale d'agriculture (CNA), des directeurs de l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS) et de l'Office national des terres agricoles (ONTA), du Directeur général du Domaine national, ainsi que de cadres des secteurs concernés, notamment l'agriculture, le développement rural et la pêche, les collectivités locales et l'aménagement du territoire, les finances et les ressources en eau.