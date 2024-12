Algérie: Le Président de la République accorde 'une importance majeure' à la promotion du cinéma

ALGER — Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, a affirmé, lundi à Alger, que "l'Etat algérien, sous les orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, accorde une importance majeure au secteur cinématographique", en vue de promouvoir ce domaine vital.

Lors de l'ouverture du Forum international "Cinéma et Mémoire" à l'hôtel El Aurassi, le ministre a affirmé que "le président de la République a instruit d'encourager tous les talents et compétences du cinéma en Algérie et ceux issus de la communauté nationale établie à l'étranger, et de financer les oeuvres cinématographiques sous forme de crédits bancaires allant jusqu'à 70%".

Par ailleurs, le ministre de la Culture a rappelé l'importance du "cinéma de résistance" dans la construction et la préservation de la mémoire nationale, soulignant qu'il constitue "un capital documentaire au service de la patrie et de la société", évoquant, dans ce contexte, le rôle des pionniers du cinéma révolutionnaire dans le soutien aux causes justes à travers le monde, notamment celles des peuples palestinien et sahraoui.

En ce qui concerne ce forum international, organisé dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution de libération, M. Ballalou a salué l'intérêt personnel du président de la République pour cet évènement, reflétant son engagement envers le secteur du cinéma et sa volonté de promouvoir une véritable renaissance culturelle.

Le ministre a souligné que "la préservation de la Mémoire et la sensibilisation à son importance nécessitent l'exploitation de tous les moyens disponibles, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle". Il a dénoncé les récits cinématographiques sionistes cherchant à manipuler l'opinion publique en faveur de l'occupation de la Palestine, tout en occultant les massacres perpétrés contre le peuple palestinien.

Organisé sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Forum international "Cinéma et Mémoire" (9 au 11 décembre) rassemble des experts et chercheurs algériens et étrangers spécialisés dans le cinéma révolutionnaire et l'histoire, dans le cadre de la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution de libération.