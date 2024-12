Algérie: Lutte contre la corruption - La HATPLC a accompli de nombreuses réalisations

ALGER — La présidente de la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption (HATPLC), Mme Salima Mousserati, a affirmé lundi à Alger que la HATPLC avait accompli, en deux ans, de nombreuses réalisations, dont l'élaboration et le lancement officiel de la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.

Dans son allocution à l'ouverture des travaux de la journée d'information intitulée "Renforcer la transparence de la vie publique et la bonne gouvernance : une garantie pour l'intégrité de demain", organisée sous le Haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, Mme Mousserati a précisé qu'"après deux ans d'existence, la Haute Autorité a accompli de nombreuses réalisations, à commencer par l'élaboration et le lancement officiel de la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, dont la réalisation a atteint, au cours du deuxième semestre de 2023, un taux de 51,37% de l'ensemble des mesures prévues pour cette période".

Elle a également souligné que le réseau algérien de la transparence "Narakom" a enregistré, jusqu'en décembre courant, l'adhésion de 320 associations, de 24 laboratoires de recherche et de 8 organes médiatiques, tandis que 16 signalements de suspicion de corruption ont été enregistrés, émanant pour la plupart d'associations.

Selon la responsable, 10 secteurs ministériels et 6 établissements publics ont été ciblés, lesquels ont adhéré volontairement au processus d'adoption de l'indice de performance "Nazaha" comme outil de prévention contre la corruption, se félicitant de la réactivité des établissements publics ciblés, en assurant la mise en oeuvre des différentes mesures prévues dans la matrice.

D'autre part, Mme Mousserati a salué le progrès enregistré dans l'opération de déclaration des biens en 2023 pour les élus, ainsi que les concernés par les fonctions supérieures, soulignant que "le développement, à l'avenir, d'une plateforme électronique spécifique sera de nature à faciliter l'opération davantage".

Dans le cadre de l'accord de coopération avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Mousserati a fait état de la création d'un Master académique en matière de prévention et de lutte contre la corruption au titre de l'année universitaire 2024/2025 avec l'inscription de 22 étudiants au niveau de l'Ecole nationale supérieure de Management de Koléa, 25 autres à l'Ecole nationale supérieure de sciences politiques d'Alger et 40 étudiants à l'université "Kasdi Merbah" de Ouargla, outre 1303 étudiants répartis à travers 39 centres universitaires de la formation continue.

Concernant la recherche scientifique, l'intervenante a rappelé l'Initiative de la HATPLC, menée en coordination avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la création d'un laboratoire de recherche mixte entre la Haute autorité, l'Université de Blida 2, l'Université d'Alger 3, le Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) et le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (Cread).