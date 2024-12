Madagascar: Élections communales - « Pas de doublon », selon le président de la CENI

Le droit de vote est un droit fondamental prévu par la Constitution, que la qualité d'électeur est prévue par la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018.

Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Dama Arsène Andrianarisedo a donné son avis, hier, concernant les élections municipales et communales du 11 décembre prochain. Selon ce premier responsable de la commission électorale, « vu que ce sont des élections de proximité, c'est normal de délivrer des ordonnances à ceux qui ont rempli les conditions. D'ailleurs, tout un chacun a le droit de voter. Et il n'y a pas de discrimination même sur le plan politique ». Il a tenu également à souligner que tout est en règle pour la tenue des élections du 11 décembre prochain et que la chronologie a été notamment respectée.

Droit fondamental

Notons que le droit de vote est un droit fondamental prévu par la Constitution, que la qualité d'électeur est prévue par la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 sus-citée en son article 3 qui dispose « sont électeurs tous les citoyens malgaches, sans distinction de sexe, âgés de dix-huit ans, jouissant de leurs droits civils et politiques et inscrits sur la liste électorale conformément aux conditions définies par la présente loi organique, que les citoyens remplissent les conditions prévues par la présente loi organique ». Considérant que l'article 42 de la Constitution stipule que « sauf modifications ordonnées par le président du tribunal de Première instance, le registre électoral national arrêté le 15 mai de l'année est seul valide pour toutes les opérations électorales de l'année en cours et il demeure valide, jusqu'au 15 mai de l'année suivante ».