Tunisie: Désormais, les smartphones strictement interdits dans les collèges et les lycées

Le ministère de l'Education a décidé de ne pas rester les bras croisés face aux répercussions négatives et aux dommages moraux occasionnés par l'usage des téléphones mobiles intelligents à l'intérieur des établissements scolaires.

S'exprimant aujourd'hui sur les ondes d'une radio privée, Rym Maaroufi, responsable de la gestion du travail à la direction générale de l'enseignement préparatoire et secondaire, a souligné que les commissariats régionaux de l'éducation ont été appelés à coordonner les efforts avec les directeurs des établissements éducatifs afin de veiller à l'application stricte des mesures réglementaires relatives à l'interdiction des appareils mobiles intelligents et à l'organisation des entrées d'entrée et de sortie à l'intérieur des établissements scolaires.

La circulaire d'interdiction des smartphones à l'intérieur des établissements éducatifs qui existe depuis 2019 n'a pas été appliquée dans les collèges et les lycées.

Aujourd'hui cette circulaire doit être réactivée, en interdisant toute personne de prendre des photos et de faire des vidéos à l'intérieur des salles de classe et dans la cour de récréation sans avoir l'aval du directeur de l'établissement, a relevé Rym Maaroufi.

Les élèves auront par contre la possibilité d'utiliser des téléphones mobiles ordinaires non connectés pour pouvoir contacter leurs parents à la sortie de l'établissement et pendant les heures creuses.

La responsable au ministère de l'Education a, par ailleurs, ajouté que renforcer la surveillance des heures d'entrée et de sortie en fermant les portes des établissements à des heures bien précises fixées par le règlement interne de l'établissement éviterait aux intrus de pénétrer à l'intérieur de l'enceinte des établissements scolaires.

L'application de ces nouvelles mesures a pour objectif de mettre un frein aux nombreux dépassements observés au sein des collèges et des lycées où le manque voire l'absence de discipline et le non respect du règlement et de l'éthique a porté un coup dur aux principes et aux valeurs de l'école.