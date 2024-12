Tunisie: Greenov'i - Un nouvel appel à projets pour promouvoir l'éco-entrepreneuriat au pays

Greenov'i, un projet financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par Expertise France en collaboration avec le CITET, le Ministère de l'Environnement et le Ministère de l'Économie et de la Planification, annonce le lancement de son deuxième Appel à Projets GREEN4REGIONS. Cet appel s'inscrit dans le cadre du soutien apporté par Greenov'i à l'éco-entrepreneuriat en Tunisie.

Doté d'un fonds global de 840 000 €, cet appel propose des subventions allant de 50 000 € à 150 000 € pour des projets d'une durée de 18 à 24 mois. L'objectif principal est d'encourager des initiatives locales et d'accompagner le développement d'activités favorisant un entrepreneuriat durable. À travers cette démarche, Greenov'i souhaite identifier des organisations aptes à relever ces défis et à contribuer activement à l'essor de l'éco-entrepreneuriat en Tunisie.

Cet appel à projets s'adresse aux organisations non gouvernementales et associations, aux entreprises privées et publiques, aux établissements publics à caractère non administratif, aux groupements de développement dans les secteurs de l'agriculture, ainsi qu'aux opérateurs du secteur public disposant d'une autonomie financière pour gérer le montant total de la subvention.

Les projets soumis doivent répondre à deux objectifs majeurs : appuyer les structures intermédiaires locales opérant sur les enjeux environnementaux en Tunisie dans la création ou le développement de programmes d'accompagnement à l'éco-entrepreneuriat, et renforcer ces mêmes structures dans l'élaboration de mécanismes de financement destinés aux co-entreprises.

Toutes les informations relatives à cet appel sont disponibles en français sur le site de Greenov'i. Les candidats peuvent télécharger les lignes directrices et les formulaires de candidature via le lien suivant : https://greenovi.tn/green4regions/. Les dossiers doivent être complétés et soumis avant le 7 février 2025 à 18h.

Une session d'information sera organisée le 13 décembre 2024 à 9h dans les locaux d'Expertise France. Cette rencontre permettra de présenter en détail les lignes directrices de l'appel à projets GREEN4REGIONS. La participation à cette session est soumise à inscription via le lien prévu à cet effet.

Un Bootcamp de préparation se tiendra le 19 décembre 2024 à partir de 9h dans les locaux d'Expertise France. Cette session d'accompagnement visera à guider les structures dans la préparation de leurs dossiers de candidature. Les inscriptions sont ouvertes via le lien fourni sur le site.

Dates clés :

· Date limite de soumission : 7 février 2025 à 18h

· Session d'information : 13 décembre 2024 à 9h

· Bootcamp : 19 décembre 2024 à 9h

À propos de Greenov'i :

Greenov'i est un projet d'envergure doté d'un budget de 12 millions d'euros, lancé en 2023 pour une durée de cinq ans. Il accompagne la transition écologique en Tunisie en soutenant le développement d'co-entreprises et en promouvant l'adoption de modes de production sobres, durables et équitables. Ce projet s'inscrit dans le programme « Tunisie Verte & Durable », une initiative de l'Union européenne pour appuyer l'action environnementale en Tunisie. Expertise France, agence publique de coopération technique internationale, pilote la mise en oeuvre de Greenov'i en partenariat avec le CITET et les ministères tunisiens concernés.