Madagascar: FDA - Présentation d'un nouveau manuel pour révolutionner le secteur agricole

Le Fonds de développement agricole (FDA) a une avancée dans la transformation du secteur agricole à Madagascar en présentant un Manuel d'opérations et de procédures (MOP) actualisé ainsi que des textes réglementaires modernisés.

Ces documents ont été dévoilés lors d'un atelier réunissant les acteurs clés du secteur agricole. Soutenue par l'assistance technique de la FAO dans le cadre du programme DEFIS, cette initiative vise à optimiser l'accès des petits producteurs aux financements et services agricoles. D'après ses promoteurs, ce nouveau dispositif repose sur deux guichets stratégiques. D'abord, les subventions directes pour soutenir directement les petits producteurs, ensuite le cofinancement en partenariat avec les institutions financières, créant ainsi des synergies durables. Ces mécanismes sont conçus pour aligner les interventions sur les réformes nationales et assurer une transparence accrue dans la gestion des fonds, financés par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA).

Vers l'efficience

Trois réalisations importantes ont marqué l'atelier de présentation qui s'est tenu la semaine dernière: La validation du Manuel d'opérations pour assurer une mise en oeuvre efficace ; la présentation des textes actualisés pour mieux encadrer les activités du FDA ; ainsi que l'identification participative des prochaines actions pour renforcer l'intégration des petits producteurs dans des chaînes de valeur lucratives. « Ce manuel et ces textes actualisés marquent une avancée significative pour le secteur agricole. Ils permettront d'améliorer la productivité, les revenus et, surtout, l'inclusion financière des petits producteurs », a souligné un représentant du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage présent à l'événement.

Avenir prometteur

Grâce à ces réformes, le FDA ambitionne de transformer le paysage agricole en facilitant l'accès aux financements et en renforçant les partenariats public-privé. Cette approche participative et innovante donne aux petits producteurs les outils nécessaires pour améliorer leur résilience et leur compétitivité sur le marché. Avec ce cadre modernisé, Madagascar s'affirme comme un exemple de mobilisation efficace pour un développement agricole durable, au bénéfice des communautés rurales.