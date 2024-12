Maroc: Les 2èmes Assises nationales de la régionalisation avancée, les 20 et 21 décembre à Tanger

Rabat — La deuxième édition des Assises nationales de la régionalisation avancée se tiendra les 20 et 21 décembre à Tanger, sous le thème "La régionalisation avancée, entre les défis d'aujourd'hui et de demain".

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement organisé par le ministère de l'Intérieur en partenariat avec l'Association des régions du Maroc a pour objectif d'évaluer les acquis et d'échanger les meilleures pratiques, indiquent les organisateurs dans un communiqué conjoint.

A travers un dialogue constructif, les participants à cette rencontre mettront en lumière les initiatives réussies et les projets structurants réalisés dans les différentes régions, afin d'encourager l'échange d'expertises et de réfléchir à des solutions innovantes et adaptées aux défis territoriaux.

Ces Assises seront également l'occasion de tracer une feuille de route claire et concrète pour l'avenir à travers des recommandations pratiques et réalistes pour relever les défis actuels et futurs, tenant compte des spécificités de chaque région et des aspirations des citoyens en vue de renforcer la cohésion territoriale et contribuer au développement durable et global.

Prendront part à cette importante rencontre des responsables gouvernementaux, des présidents de régions, des élus des Conseils communaux et des experts, ainsi que des acteurs politiques et économiques marocains et étrangers.

Au programme de cette édition figurent des ateliers thématiques couvrant des questions stratégiques telles que le renforcement de l'attractivité territoriale, l'investissement productif, le financement de programmes de développement, la gestion du stress hydrique, le développement du transport et de la mobilité, et la transformation numérique des collectivités territoriales, conclut le communiqué.