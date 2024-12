Maroc: Al Haouz - M. Berrada s'enquiert de l'état d'avancement du programme de reconstruction et de réhabilitation des établissements scolaires touchés par le séisme

Commune d'Asni (province d'Al Haouz) - Le ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, a effectué, lundi une visite de terrain dans la province d'Al Haouz pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de reconstruction et de réhabilitation des établissements scolaires et internats, touchés par le séisme du 8 septembre 2023.

Cette visite, qui intervient en marge de la tenue du Conseil d'Administration de l'Académie régionale d'Education et de Formation (AREF) de Marrakech-Safi, a concerné plusieurs chantiers d'établissements scolaires dans la commune rurale d'Asni, à savoir l'école centrale, le lycée-collégial Grand Atlas, le lycée-qualifiant d'Asni et un internat en cours de reconstruction dans le cadre du partenariat avec la société civile.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le directeur de l'AREF de Marrakech-Safi, Moulay Ahmed Karimi, a souligné qu'au cours de cette visite, le ministre a insisté sur la qualité des travaux et le respect des délais fixés pour la réalisation des projets programmés.

Cette visite a été aussi l'occasion pour faire le point sur les différentes phases de la réalisation des projets et l'état d'avancement des travaux au niveau des divers chantiers, a-t-il indiqué.

De son côté, le directeur provincial de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports à Al Haouz, Mohamed Zerrouki, a relevé que plusieurs établissements d'enseignement ont été touchés par le séisme au niveau de la province, dont 103 ont été totalement démolis, 126 partiellement détruits et plus de 100 autres endommagés à divers degrés.

Notant que cette visite intervient dans le cadre de l'accompagnement des divers chantiers en cours, le responsable a fait savoir qu'une partie importante des établissements réhabilités a été réceptionnée, et l'opération de réception se poursuit au fur et à mesure, en parallèle avec le lancement et l'avancement des travaux de reconstruction des établissements partiellement ou totalement démolis.