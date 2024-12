Maroc: Assurances - Le pays, un leader sur le continent africain (président de l'ACAPS)

Casablanca — Le Maroc est leader sur le continent africain en matière d'assurances, avec un investissement de plus de 200 milliards de dirhams (MMDH), a affirmé le président de l'Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS), Abderrahim Chaffai.

"Le Maroc dispose d'un secteur des assurances très développé avec une réglementation en ligne avec les standards internationaux et des entreprises très solides qui ont des ratios de solvabilité importants", a fait savoir M. Chaffai dans une interview accordée à la MAP, en marge de l'Africa Financial Summit (AFIS-2024) qui se tient les 09 et 10 décembre à Casablanca.

Et de poursuivre : "Nous partageons cette expérience avec les compagnies d'assurance du continent dans différents domaines, dans le cadre de la coopération Sud-Sud prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI".

Le président de l'ACAPS a, à cet égard, indiqué que lors des échanges avec ses homologues des autres pays africains, ces derniers ont démontré un intérêt pour profiter de l'expérience marocaine, en particulier dans le domaine agricole et les risques catastrophiques, comme le séisme.

Quant aux opportunités offertes par la Zone de libre échange continentale africaine (Zlecaf), M. Chaffai a relevé la nécessité de mettre en place un marché unique africain de l'assurance.

"Il est nécessaire d'avoir un certain nombre de prérequis", a préconisé le responsable, appelant à l'harmonisation des réglementations et la convergence vers un système uniforme et moderne, tout en respectant les particularités de chaque pays et la disparité des marchés africains.

Le président de l'ACAPS s'est aussi dit pour le développement des cadres juridiques pour aboutir à une convergence réglementaire, via des lois à peu près identiques et un système de solvabilité proche, soulignant l'importance de disposer d'un cadre de la protection des assurés.

Dans ce sens, il a mis en relief la présence des entreprises marocaines sur le continent, avec une expérience qui leur facilitera de s'adresser à de nouveaux marchés africains.

"En tant que régulateur, l'ACAPS accompagne les entreprises d'assurance dans ce développement, pour saisir les différentes opportunités", a-t-il fait valoir, relevant la nécessité de protéger le marché national de cette ouverture imposée par l'arrivée de nouveaux opérateurs.

M. Chaffai a, ainsi, recommandé la mise en place d'un standard continental, en ligne avec les normes IRS, et des normes de solvabilité basées sur les risques, afin de renforcer la résilience des marchés africains de l'assurance.