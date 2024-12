Maroc: Rabat - La troupe hongroise 'Bihari János Folk Dance Ensemble' illumine le Théâtre National Mohammed V

Rabat — La troupe hongroise "Bihari János Folk Dance Ensemble" a illuminé, lundi soir, le Théâtre National Mohammed V de Rabat, par son spectacle exclusif, mêlant danse et musique traditionnelle.

Organisé par l'Ambassade de Hongrie à Rabat, cet événement, célébrant le 65ème anniversaire de la relation diplomatique maroco-hongroise, a offert l'occasion au public Rbati de découvrir des aspects uniques de la culture hongroise, magnifiquement représentée par les artistes de la troupe.

"Bihari János Folk Dance Ensemble", avec ses chorégraphies brillamment orchestrées et synchronisées au millimètre près, a fait du Théâtre National Mohammed V un lieu de brassage culturel, profondément marqué par l'énergie, le charisme et la prestance de ses membres, ayant réussi à harmonieusement combiner les paroles des chansons, la précision des pas de danse et de la gestuelle aux notes de musique, pour époustoufler les amoureux de culture.

Vêtus de tenues traditionnelles hongroises et partageant les merveilles de leur patrimoine artistique, les membres de la troupe ont montré une excellente justesse technique ainsi qu'une forme de grâce artistique profondément captivante.

S'exprimant à cette occasion, l'Ambassadeur de Hongrie au Royaume du Maroc, Miklós Tromler, a expliqué que cette troupe, qui célèbre cette année son 70ème anniversaire, en est à sa deuxième participation au Maroc, après une précédente tournée à Agadir et Benguérir, pour transmettre la richesse du patrimoine culturel et artistique de ce pays.

Les artistes de cette troupe ont parcouru tout le monde, performant en Afrique, Europe, Asie et Amérique et ont été récompensés par plusieurs prix nationaux et internationaux, a ajouté M. Tromler, indiquant qu'ils sont tous animés par le désir de sauvegarder et de protéger le patrimoine et la culture de la danse et de la musique traditionnelle hongroise.

Préconisant l'usage de la culture comme "levier et outil" de rapprochement culturel entre les deux pays, M. Tromler a précisé que la "relation d'amitié" entre la Hongrie et le Maroc se consolide davantage au fil des années, notant que d'autres événements culturels seront prochainement organisés pour raffermir ces liens bilatéraux.

La troupe "Bihari János Dance Ensemble" est profondément enracinée dans la riche mosaïque du folklore hongrois, ce qui lui a valu d'être reconnu comme l'un des principaux ensembles au sein de la communauté de danse folklorique. Sa mission consiste à diffuser, dans toute la Hongrie, la connaissance des traditions séculaires, par l'intermédiaire de ses chants, danses et enseignements qui illustrent bien le mode de vie traditionnel de la campagne.