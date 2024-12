Ethiopie: Le Premier ministre Abiy a souligné l'importance de l'implication active de la communauté pour une urbanisation réussie.

<strong>Addis Abeba, — Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que l'urbanisation n'est pas uniquement la responsabilité du gouvernement mais nécessite une participation active de la communauté pour réussir.

La première phase du développement du corridor de Hawassa a été inaugurée par le Premier ministre Abiy Ahmed.

Le Premier ministre a dit que le corridor de Hawassa représente une continuation des efforts de développement urbain initiés à Addis-Abeba, avec une approche distincte qui le distingue.

Ses caractéristiques uniques, telles que des allées piétonnes plus larges, des pistes cyclables dédiées et l'utilisation d'un éclairage intelligent fabriqué localement, mettent en valeur l'innovation et la durabilité, a précisé le Premier ministre.

En outre, l'urbanisation n'est pas uniquement la responsabilité du gouvernement mais nécessite une participation active de la communauté pour réussir, a souligné Abiy.

« Bien que des progrès aient été réalisés, il reste encore beaucoup à faire pour mener à bien ces projets transformateurs », a dévoilé le Premier ministre sur les réseaux sociaux.

En tant que nation vaste et riche en ressources, le Premier ministre Abiy a déclaré que l'Éthiopie dispose d'un immense potentiel et qu'il est temps pour tous les Éthiopiens de le reconnaître et de prendre des mesures pour le réaliser.