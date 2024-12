Ile Maurice: Inflation annuelle de 3,4 % en novembre

Le taux d'inflation en glissement annuel (Y-o-y) s'est établi à 3,4 % en novembre, soit une diminution par rapport au 4 % enregistré en novembre 2023. Par ailleurs, l'inflation globale pour les 12 mois se terminant en novembre a été de 3,7 %, un net recul comparé au taux de 7,7 % observé pour la même période l'année précédente.

Dans le dernier rapport de Statistics Mauritius sur l'Indice des prix à la consommation, une augmentation de 0,3 point, soit 0,3 %, passant de 103,7 en octobre à 104,0 en novembre, a été observée. Cette hausse modérée a été principalement influencée par l'augmentation des prix de l'huile de cuisson (+0,1 point) et des autres biens et services (+0,2 point). Par ailleurs, en raison de l'arrivée du Nouvel An, les dépenses pour les équipements domestiques et l'entretien courant ont augmenté et ont entraîné une hausse de 0,8 point dans ce segment, qui est passée de 105,6 points en octobre à 106,4 points en novembre.

Une augmentation dan la consommation de la nourriture et des boissons non alcoolisées a été observée, avec une hausse de 0,5 point, passant de 107,3 points en octobre à 107,9 points en novembre. De plus, le segment de la santé a enregistré une hausse de 0,7 point, l'indice passant de 107,5 points en octobre à 108,2 points en novembre. Une augmentation similaire a été constatée dans le secteur des restaurants et des services d'hébergement, où l'indice est passé de 107,5 points à 108,3 points entre octobre et novembre. Enfin, une hausse de 0,4 point a été notée pour la consommation de boissons alcoolisées et de tabac, l'indice passant de 103,3 points à 103,7 points. Aucun changement n'a été relevé dans les domaines de l'information et de la communication, des services éducatifs, ainsi que des services d'assurances et financiers.