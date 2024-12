Ile Maurice: Une femme violemment agressée en présence de sa fille et de son compagnon

Le 5 décembre, aux alentours de 23 heures, une violente agression a eu lieu à Belle-Rose, dans la maison d'une femme au foyer de 32 ans. Elle s'y trouvait en compagnie de sa fille de cinq ans et de son compagnon lorsque des individus ont fait irruption chez elle et l'ont physiquement agressée. Elle a rapporté le cas, le lendemain, au poste de police de Rose-Hill.

Les agresseurs, qui comprenaient deux femmes, ont frappé la plaignante au visage avec une barre en aluminium, tout en proférant des menaces à son égard. «Tone craz mo camera, to faire trop mari», lui auraient-ils dit. L'agression ne s'est pas arrêtée là. Les assaillants ont également utilisé une chaise en métal et en bois pour lui donner des coups.

Des proches des agresseurs sont également intervenus. Cinq personnes, soit deux hommes et trois femmes, sont également entrés dans la maison. L'une d'elles a attaqué la victime avec un balai tandis qu'une autre a poussé sa petite fille et l'enfant est tombée.

Lorsque le compagnon de la plaignante a tenté d'intervenir pour protéger celle-ci, il a été violemment frappé par deux hommes. L'agression s'est poursuivie. Un autre agresseur a endommagé les vitres des fenêtres de la salle de séjour et de la cuisine à l'aide d'un objet en bois.

Paniquée et cherchant à protéger sa fille, la femme au foyer a réussi à cacher la gamine et à s'enfuir par la fenêtre pour demander de l'aide à ses voisins. La police est rapidement intervenue et a sécurisé la maison. La victime a été conduite à l'hôpital Victoria à Candos où elle a reçu des soins médicaux, tout comme sa fille.

En plus des blessures physiques subies, la femme a constaté que son téléphone portable avait été endommagé. Lors de l'agression, on lui également dérobé une chaîne en or avec un pendentif d'une valeur de Rs 32 000 alors que les dégâts matériels à la maison sont évalués à Rs 60 000.

La victime a indiqué que son compagnon a été témoin de cette agression sauvage et gratuite. Ce dernier a confirmé les détails de l'agression.