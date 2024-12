Ile Maurice: Une prochaine audience fixée au 23 décembre

Les deux pétitions électorales contestant les législatives du 10 novembre 2024 ont été appelées, hier, devant la cheffe juge, Rehana Mungly-Gulbul. Cette dernière a demandé aux parties de finaliser la mise en état des dossiers afin que les affaires puissent être entendues sur le fond dans les meilleurs délais. L'audience a été renvoyée au 23 décembre, donnant ainsi le temps nécessaire à certaines parties de finaliser la constitution de leur équipe légale.

La première pétition a été déposée par Vir Abhi Manuyu Trilochun, membre du Reform Party et habitant Vacoas. Celui-ci conteste les résultats dans la circonscription no 15 (La Caverne-Phoenix), visant directement les trois élus proclamés : Khushal Lobine, Patrick Assirvaden et Mohammad Fawzi Allymun. De son côté, Balram Rugjee, également membre du Reform Party, a initié une seconde pétition. IT Manager et expert en cyber sécurité, il s'en prend aux résultats de la circonscription no 11 (Vieux-Grand-Port- Rose-Belle). Les élus de l'Alliance du changement, Anishta Babooram, Manoj Seeburn et Ashley Ramdass, sont spécifiquement cités dans sa plainte.

Les accusations de deux pétitionnaires se concentrent sur le scandale Missie Moustass impliquant le piratage et l'interception de communications privées. Ces enregistrements, divulgués pendant la campagne électorale, disent-ils dans leur pétition, auraient été utilisés de manière stratégique pour influencer les électeurs. Selon les pétitionnaires, ces actes constituent l'interception, le piratage et la diffusion de communications privées, et enfreignent les lois sur la vie privée et la loi sur l'Information and Communication Technologies Act. Ces enregistrements, disent les plaignants, auraient manipulé la perception des électeurs, violant le principe d'élections libres et équitables et relevant d'une influence indue selon le droit électoral mauricien. Ils sont représentés par Mes Kailash Trilochun et Rajen Appa Jala, avoué.

Par ailleurs, Khushal Lobine et Mohammad Fawzi Allymun ont retenu les services de Me Pazhany Rangasamy, avoué, pour leur défense. Le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, ainsi que le Deputy Prime Minister, Paul Bérenger, également cités comme défendeurs dans cette affaire, sont représentés par leur conseiller légal.