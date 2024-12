Ile Maurice: Pas de PNQ de Joe Lesjongard

Après plus de deux mois de pause, l'Assemblée nationale reprend ses travaux ce matin. Il n'y aura pas de PNQ aujourd'hui. La séance débutera directement avec la tranche de questions adressées au Premier ministre, Navin Ramgoolam, notamment sur le paiement du 14e mois et la baisse des prix des carburants. Il est prévu que le Premier ministre fasse une déclaration au Parlement à ce sujet.

Le leader de l'opposition fraîchement nommé, Joe Lesjongard, devait faire sa première intervention dans ce rôle avec une Private Notice Question (PNQ), dont le sujet devait être annoncé aujourd'hui. Cela aurait constitué sa toute première question en tant que leader de l'opposition. Repêché comme Best Loser dans la circonscription n° 4 (Port-Louis-Nord-Montagne-Longue), Joe Lesjongard a été désigné leader de l'opposition, le 14 novembre. Ancien ministre et Deputy Speaker en 2018, cette première prise de parole sera suivie avec intérêt. Nous avons sollicité Joe Lesjongard, qui est resté injoignable.

Lors de cette première séance parlementaire, Adrien Duval, le speaker sortant ayant occupé ce poste constitutionnel du 18 juillet jusqu'à la dissolution du Parlement, le 4 octobre, ouvrira le bal des questions avec trois interpellations adressées au Premier ministre durant le Prime Minister's Question Time.

Thèmes varies

Ces questions porteront sur le paiement du 14e mois, la baisse des prix des carburants, et la mise en place d'un collège électoral pour la nomination du président de la République et du speaker de l'Assemblée nationale. Il convient de rappeler qu'à la suite de la nomination d'Adrien Duval, le 18 juillet, les travaux parlementaires avaient été ajournés pour les vacances parlementaires le 6 août, avec une reprise initialement prévue pour le 15 octobre. D'autres questions toucheront des thématiques variées, allant de la gouvernance économique à des problématiques sociales et infrastructurelles.

Le député Ehsan Juman prévoit d'interpeller le Premier ministre sur la Mauritius Investment Corporation Ltd, lui demandant des précisions sur les fonds alloués, les bénéficiaires, les garanties et les remboursements effectués depuis sa création. Il questionnera également la gestion des fonds publics issus du National Pension Fund et du National Solidarity Fund, ainsi que la rénovation des mosquées grâce à une donation de USD 5 millions de l'Arabie saoudite. Les députés de Rodrigues, Jacques Edouard et Francisco François, soulèveront des préoccupations spécifiques à l'île.

Jacques Edouard s'adressera au ministre du Commerce, Michael Sik Yuen, au sujet des pénuries de carburant et des mesures pour stabiliser l'approvisionnement en cette période festive. Francisco François interrogera le Premier ministre sur la possibilité d'augmenter à trois le nombre de députés représentant Rodrigues et l'introduction de la représentation proportionnelle.

Plusieurs nouveaux élus feront également leurs premières interventions. Chetan Baboolall, Ludovic Caserne et Ram Etwareea interpelleront le gouvernement sur les inondations et les infrastructures défaillantes, sollicitant des réponses sur les projets de la Land Drainage Authority. Raviraj Beechook, quant à lui, demandera si le rapport sur l'état de l'économie sera présenté à l'Assemblée.

Anabelle Savabaddy posera une question à la ministre de l'Égalité des genres, Arianne Navarre-Marie, concernant le soutien à la famille d'Esteer Enaelle Jolicoeur. Le Dr Farhad Aumeer reviendra sur le rapport concernant les décès de patients dialysés pendant la pandémie.