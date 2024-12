Madagascar: Partenariat public-privé - Concertation autour d'une stratégie pour électrifier les zones rurales

Une stratégie ambitieuse pour électrifier les zones rurales est concoctée par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH), en partenariat avec le secteur privé. Une rencontre de travail s'est tenue à l'enceinte Soanala Ambatobe, jeudi dernier.

Cette initiative est appuyée par la Coopération allemande à travers le GIZ/PERER III. En effet, l'événement a jeté les bases du Cadre d'électrification rurale intégrée (CERI) et du projet Tosika Angovo (TANGO). L'objectif principal de cet atelier était de consolider la collaboration entre le gouvernement malgache et les opérateurs privés pour atteindre un objectif commun : porter le taux d'électrification à 70% d'ici à 2030. Selon le Secrétaire général du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH), Thierry Andriantsoa, cette démarche s'appuie sur une stratégie de partenariat public-privé (3P) visant à mobiliser les ressources et les expertises nécessaires.

Soutien international

Le projet TANGO bénéficie d'un financement conjoint de l'Union européenne et de l'Allemagne, à travers la GIZ, dans le cadre du programme PERER III. L'enjeu : identifier les points à améliorer pour établir une feuille de route claire et adaptée aux besoins spécifiques des communes rurales. Lors de l'atelier, des représentants d'entreprises et organisations privées - Tozzi Green, Africa Green Tech, Welight, Anka, AIDES, GRET, SEforALL - ont présenté leurs projets respectifs en matière d'énergies renouvelables. L'atelier a permis de poser les bases d'un plan d'action intégré pour améliorer l'accès à l'électricité dans les communes rurales de Madagascar.

Les solutions envisagées comprennent le déploiement d'infrastructures d'énergies renouvelables, comme le solaire et l'éolien, et la mise en place de partenariats solides entre l'État, les opérateurs privés et les bailleurs de fonds.« Ensemble, nous avons les moyens de transformer l'accès à l'énergie dans les zones rurales et d'améliorer les conditions de vie de milliers de Malgaches », a soutenu Thierry Andriantsoa, concluant sur une note optimiste. Avec cette initiative, Madagascar affirme sa volonté d'accélérer son développement énergétique et d'offrir aux communautés rurales des solutions innovantes pour répondre à leurs besoins.