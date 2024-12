Madagascar: Séminaire régional de médecine du sport et de dopage - Renforcement de capacité au niveau des médecins et kinés des îles de l'Océan Indien

Le Séminaire régional Océan Indien de médecine du sport et de dopage, lancé ce mardi à Madagascar, réunit des professionnels de santé des îles de la région. Organisé par le Comité Olympique Malgache (COM), cet événement vise à renforcer les capacités des médecins et kinésithérapeutes.

Le Séminaire régional Océan Indien de médecine du sport et de dopage a débuté ce mardi à Tometal Mahamasina. Cet événement, qui se poursuit jusqu'à vendredi, est organisé par le Comité Olympique Malgache (COM) dans le but de renforcer les compétences des professionnels de santé des îles de l'Océan Indien, notamment les médecins et kinésithérapeutes. « Nous avons deux objectifs principaux. Le premier est de renforcer les capacités des médecins et kinésithérapeutes de la région. Le second est de favoriser les échanges en matière de traitement et de pratiques médicales dans le domaine de la médecine du sport », a souligné Dr Radonirina Rakotomanga, Directeur de Cours au sein du COM.

Le dopage, sujet central du séminaire, occupe une place importante dans l'agenda de l'événement. « Le Comité Olympique International accorde une grande importance à la lutte contre le dopage. Ce séminaire a donc pour objectif de sensibiliser les participants aux dangers du dopage et de partager des stratégies pour mieux le contrôler », a-t-il ajouté.

En tout, 25 participants malgaches, ainsi que des experts venus de Maurice, des Comores, des Seychelles et de Mayotte, prennent part à cet événement. Les représentants des autres îles de l'Océan Indien sont également invités à partager leurs expériences et à collaborer sur des thématiques diverses.

« Le fait qu'il y ait plusieurs intervenants spécialisés nous permettra d'aborder une large gamme de sujets, comme la traumatologie, la rééducation fonctionnelle, et bien sûr, la question du dopage », a expliqué le directeur de cours. Des discussions seront organisées sur les substances et méthodes interdites, ainsi que sur les techniques de contrôle anti-dopage, un aspect essentiel de la médecine sportive. L'historique du dopage sera également abordé pour sensibiliser les professionnels à l'évolution de cette problématique. Harinelina, secrétaire général du COM, a souligné la nécessité de cette coopération régionale pour le développement du sport dans l'Océan Indien.

« Les îles de l'Océan Indien ont une place importante dans le domaine du sport et de la médecine du sport. Ce séminaire renforce la collaboration entre nos pays et contribue à la croissance de notre région dans ce domaine », a-t-il ajouté. À travers cet échange de connaissances et d'expertises, le séminaire vise à poser les bases d'une meilleure prise en charge des athlètes dans la région et à promouvoir des pratiques sportives saines et sécurisées, sans recourir au dopage.