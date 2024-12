Madagascar: Transparency International Initiative du pays - « Projet 'Mifampitsimbina' , violation de la neutralité de l'Administration »

À la veille des élections communales d'un enjeu particulier, Transparency International Initiative Madagascar n'a pas hésité de dénoncer les comportements des acteurs politiques durant la période de précampagne et de campagne.

Transparency International Initiative Madagascar (TI-MG) a suivi de près le déroulement de la campagne pour les élections communales et conseillers communaux du 11 décembre. Présent dans les communes urbaines d'Antananarivo, de Toamasina, de Mahajanga, de Fianarantsoa et de Toliara, à travers la mission de suivi effectuée par la Cellule de suivi des élections (CSE), dans son communiqué d'hier, il a révélé que celles-ci sont marquées par de fortes inégalités en termes de moyens entre les candidats. À cela s'ajoutent, selon le TI-MG, des suspicions de corruption électorale.

Confusion

Le TI-MG considère même le « Projet « Mifampitsimbina » distribué par l'Etat comme étant de la violation de la neutralité de l'Administration ». Des comportements qui peuvent avoir des influences sur l'issue des élections. « En pleine campagne électorale, le président de la République annonce la distribution de denrées alimentaires (riz, huile et produits de première nécessité) dans les six arrondissements de la ville d'Antananarivo », précise le communiqué, avant d'ajouter « Une violation de la neutralité publique visant implicitement à influencer positivement le candidat IRMAR en lice dans la commune urbaine d'Antananarivo ». Il s'agit, selon les explications, des distributions de filets sociaux en pleine campagne électorale qui prêtent à confusion.

Distribution d'argent

En tout cas, dans son communiqué, l'ONG n'a pas caché ses préoccupations face à la généralisation d'un climat de suspicions de corruption électorale. Elle a en effet rapporté l'existence de distribution monétaire extravagante, de vivres, de repas chauds dans les fokontany de la commune urbaine d'Antananarivo. « Chaque évènement organisé par les candidats se termine généralement par une distribution d'argent, soit publiquement annoncée par le candidat ou remise discrètement entre le chef d'antenne et les sympathisants qui assistent aux meetings », insiste le communiqué. Les agents monitoring de la CSE ont également révélé des cas de distribution de vivres et de repas chauds tous les jours dans les six arrondissements. « Pour en bénéficier, les personnes intéressées devaient se munir de leurs CIN ainsi que de leurs cartes de membres au parti », poursuit-on.

Attente implicite

Antananarivo est loin d'être un cas isolé. Les évènements organisés par les candidats dans les six localités où TI-MG a réalisé le suivi se terminent généralement par la remise de « solompaladia » ou frais de déplacement, d'un montant entre 3 000 et 5 000ar. « Elle s'effectue généralement de manière très discrète et est réalisée par les chefs d'antenne ou les membres du staff du candidat », peut-on lire dans la missive du TI-MG, tout en précisant que « pour procéder à ces paiements, certains requièrent que les sympathisants aient un ticket distribué au préalable par les membres du staff du candidat, d'autres établissent une liste de leurs sympathisants dans chaque fokontany ou arrondissement et seuls ceux qui y figurent peuvent bénéficier de ces frais de déplacement ». Ces paiements sont, selon le TI-MG, souvent sujets à interprétation et font poser des questions sur la nature et l'attente implicite qu'ils peuvent poser au niveau de l'électorat.

Recommandations

Face à cette situation peu rassurante pour la démocratie et la crédibilité du processus électoral dans le pays, le TI-MG a émis ses recommandations en huit points. Outre la régulation plus stricte des distributions, objets et argent, lors des campagnes électorales, la suspension d'actions gouvernementales susceptibles d'influencer les résultats du scrutin en faveur ou en défaveur de candidats en fait partie. Il veut l'application de sanctions sévères des violations de la neutralité de l'Administration pour prévenir toutes formes de biais de la part de l'Etat. Quoi qu'il en soit, le TI-MG n'est pas le premier à émettre des recommandations afin d'améliorer le processus électoral mais les pratiques restent toujours les mêmes.