Madagascar: Patrimoine - Le «Lamba» exposé à La Réunion

Du 15 décembre au 2 mars 2025, la Villa de la Région Réunion à Saint-Denis accueillera une exposition exceptionnelle produite par le Musée de la Photographie Anjohy, célébrant le lamba.

Elle a déjà conquis les visiteurs du Musée de la Photo Anjohy cette année. À partir du 15 décembre 2024, la Villa de la Région Réunion à Saint-Denis accueillera une exposition rare et saisissante, produite par le Musée de la Photographie Anjohy, mettant à l'honneur le «Lamba», vêtement traditionnel et symbole fort de la culture malgache. Cette exposition, intitulée Lamba, Madagascar, plonge le public dans l'histoire et l'esthétique de ce tissu emblématique à travers une sélection inédite de cent cinquante photographies datant des années 1930.

Avec un accès libre et gratuit jusqu'au 2 mars 2025, cette exposition met en lumière un aspect fondamental de l'identité malgache tout en renforçant les liens culturels entre La Réunion et Madagascar. «Dans le cadre de sa politique de soutien aux arts visuels et aux échanges culturels, la Région Réunion souhaite célébrer un symbole central de l'Île Rouge : le lamba. Ce partenariat avec le Musée de la Photo offre au public réunionnais une occasion rare de découvrir la richesse de notre patrimoine», explique Mickaël Rabearison, attaché culturel du musée.

Immersion

Le «Lamba», pièce de la vie quotidienne, traverse le temps et les cultures. «Esthétique de brousse ou chic de la ville, lamba du porteur d'eau ou du prince, cette étoffe est de toutes les circonstances, de tous les rituels, de chaque jour de la vie», ajoute Mickaël Rabearison. Du berceau au tombeau, le lamba accompagne chaque étape de l'existence, que ce soit à la naissance, pour protéger le nouveau-né du soleil ou du froid, ou à la mort, pour envelopper le défunt dans un dernier hommage avant son départ vers les ancêtres. L'exposition révèle ainsi la diversité des usages du lamba ; du quotidien aux grandes occasions, il est une toile vivante de l'histoire de Madagascar.

À travers ces images anciennes, chaque pli, chaque fibre semble raconter une histoire, témoignant de l'intemporalité de ce vêtement et de son rôle essentiel dans la transmission des valeurs culturelles. Plus qu'une simple présentation de photographies, Lamba, Madagascar invite à une véritable immersion dans un univers où le tissu n'est pas seulement un objet, mais un vecteur de mémoire et d'identité. Le visiteur se retrouve face à des portraits de Malgaches, des scènes de la vie quotidienne, mais aussi des cérémonies et des rituels où le lamba occupe une place centrale.

Ce voyage visuel entre anthropologie et histoire permet de découvrir la culture malgache sous un angle inédit. Attirant les passionnés de photographie comme les curieux de l'histoire et des cultures de l'océan Indien, l'exposition devrait également séduire la diaspora malgache, forte de ses dix-sept mille membres à La Réunion. Les organisateurs estiment ainsi près de trois mille visiteurs, un nombre significatif qui témoigne de l'intérêt croissant pour ces échanges culturels entre les deux îles.