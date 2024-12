Madagascar: VTT - Cross Country - Un grand rassemblement ce week-end à Talata Volonondry

Mada VTT et Musée du Nord Route 33 organisent ce week-end une course de Cross Country à Talata Volonondry. La compétition est ouverte à tous les passionnés de vélo.

Pas de longue randonnée ce week-end pour Mada VTT. Pour la première fois, le club regroupe tous les VTTistes autour du Cross Country, une course de VTT sur un circuit fermé ce dimanche à Talata Volonondry, plus précisément sur la route d'Ambohitrolomahintsy. La compétition rendra hommage à trois anciens membres, Henri, Rivoson et Martin, qui célèbrent leur 60e anniversaire de pédalage.

Tout le monde peut participer, à condition de bien savoir monter à vélo et d'être bien équipé. Le parcours de 2,5 km est très technique, avec des montées, des descentes et des obstacles. Il y aura sept catégories : poussin, benjamin, minime, élite hommes, vétéran, super vétéran et open féminin. Pourtant, les parcours des jeunes et des enfants ne sont pas trop exigeants.

« Revy Camping »

« L'événement débutera dès samedi avec la visite du Musée du Nord et un pique-nique. Un camping festif sera organisé samedi soir avec plusieurs activités et animations en collaboration avec tous les clubs de VTT. Ceux qui souhaitent rester peuvent amener leur tente. Les courses des différentes catégories se dérouleront dimanche, et tous les participants seront récompensés », a annoncé Antsa Fifaliana Rafanomezantsoa, organisateur.

Sous l'égide de son président Hery Solomaso, Mada VTT, rassemblant une centaine de passionnés de vélo, célèbre bientôt son 30e anniversaire. Les membres du club sont connus pour leurs performances exceptionnelles, parcourant jusqu'à 180 km en une journée, ainsi que pour leur mentalité d'acier. En dehors de leurs sorties hebdomadaires, Mada VTT propose également des mini et des grands raids sur plusieurs jours.