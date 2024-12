Madagascar: PRIRTEM 1 - Focus sur les impacts durables du projet, pour l'année 2025

Le Comité de pilotage (CPP) du Projet de renforcement et d'interconnexion des réseaux de transport d'énergie électrique à Madagascar (PRIRTEM 1) a tenu sa huitième réunion annuelle au Bureau de la cellule d'exécution du projet à Alasora, vendredi dernier. Cette rencontre stratégique, dédiée à la planification pour 2025, a marqué un pas décisif dans l'avancement de ce projet essentiel pour l'avenir énergétique de Madagascar.

Au cœur des discussions figurait le Plan de travail et budget annuel (PTBA) 2025, qui a été analysé, discuté et validé à l'unanimité par les membres du comité. Cette étape clé a permis de fixer les priorités pour l'année à venir, tout en garantissant une parfaite adéquation avec les objectifs stratégiques du PRIRTEM 1. « Cette session témoigne de l'engagement collectif des parties prenantes à œuvrer pour un réseau électrique moderne, interconnecté et résilient, au bénéfice de la population Malgache », a déclaré un représentant du comité.

Recommandations

La réunion a également été l'occasion pour les membres du CPP de proposer des recommandations spécifiques à leurs domaines d'expertise. Ces échanges ont mis en lumière des solutions pour accélérer les procédures administratives et techniques, optimiser l'allocation des ressources disponibles, et améliorer la coordination des actions entre les parties prenantes. Cette démarche participative renforce la cohésion entre les acteurs publics, privés et techniques, garantissant une exécution fluide et efficace des actions prévues.

À noter que PRIRTEM 1 vise à transformer les infrastructures électriques de Madagascar en modernisant et en interconnectant les réseaux de transport d'énergie pour améliorer la fiabilité de l'approvisionnement, en renforçant l'accès à l'énergie pour favoriser un développement économique inclusif, et en réduisant les pertes énergétiques grâce à des infrastructures plus performantes. Ces actions auront des retombées durables sur la vie quotidienne des Malgaches, contribuant à la résilience énergétique du pays, tout en soutenant son ambition de porter l'électrification à 70% d'ici à 2030.