Madagascar: Économie bleue - Essor de la pisciculture dans le Grand Sud

La pisciculture s'impose dans les stratégies de développement durable. À travers des formations gratuites, de nombreuses initiatives visent à autonomiser les communautés locales, à promouvoir la sécurité alimentaire et à créer des opportunités économiques.

Deux événements récents dans les régions d'Ihorombe et d'Anôsy illustrent ces efforts ambitieux. Le 6 décembre 2024, dans le fokontany Andranomasy, commune rurale de Sahambano, district d'Ihosy, une formation pratique en pisciculture a rassemblé 36 participants.

Organisée dans le cadre des efforts régionaux pour développer les activités aquacoles, cette session s'est concentrée sur les bases de la pisciculture, l'élevage de poissons en rizière, ainsi que la fabrication et la gestion de l'alimentation pour poissons. Les participants ont également exploré des sites potentiels pour la pisciculture, montrant une motivation palpable à s'investir dans ce secteur. Selon ses promoteurs, ces formations visent à accroître la production de poisson dans une région où cette ressource reste sous-exploitée, tout en offrant une solution concrète à la malnutrition et au chômage.

Approche durable

Dans la région d'Anôsy, 31 étudiants et enseignants de l'École de Management et d'Innovation Technologique (EMIT) de Taolagnaro ont participé à une formation sur l'élevage de carpes et de tilapias du 5 au 7 décembre 2024 à Libanona. Organisée par la Direction régionale de la Pêche et des Ressources halieutiques (DRPEB) Anôsy, cette formation visait à donner aux participants les compétences pour développer des projets piscicoles, à répondre à une demande croissante sur le marché local et surtout à contribuer à la lutte contre la malnutrition dans la région. Les deux premiers jours ont été consacrés à des ateliers théoriques en salle, tandis que la dernière journée a permis de visiter des exploitations piscicoles à Ankà, commune d'Ampasy Nahampoana. Ces visites, soutenues par des partenaires tels que l'ONG Aquatic Service et l'entreprise Fish Farm Anôsy, ont donné aux participants une vision concrète des opportunités offertes par cette activité.

Avenir prometteur

L'engouement pour la pisciculture dans le sud de Madagascar reflète le potentiel de ce secteur à transformer les communautés rurales. En créant des emplois, en répondant à une demande croissante de produits halieutiques et en contribuant à la sécurité alimentaire, ces initiatives renforcent les bases d'une économie bleue durable et inclusive. Avec l'implication croissante des autorités locales, des institutions de formation et des partenaires privés, la pisciculture s'affirme comme un pilier du développement dans les régions d'Ihorombe et d'Anôsy, et au-delà.