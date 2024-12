Afrique: Barea - Les prétendants au poste de coach tenus secrets

Toujours pas de nouvelle ni de communication quatre jours après la clôture de la période de dépôt de candidature au poste de sélectionneur et entraineur principal de l'équipe masculine A. La Fédération Malgache de Football avait pourtant publié officiellement, le 23 novembre, un appel à candidature, sur sa page Facebook car l'offre est ouverte au public et, plus précisément, dédiée aux techniciens malgaches ou étrangers titulaires du diplôme CAF ou UEFA et ayant plus de cinq ans d'expérience de haut niveau.

Les fans des Barea et les passionnés du ballon rond malgache commencent, ces derniers jours, à se méfier car l'instance nationale continue à verrouiller, ces derniers mois, les informations. Or, les amoureux du football malgache veulent, voire exigent, la transparence et surtout le sérieux dans la gestion de ce sport roi à Madagascar. Le futur élu choisi par la commission tripartite composée des représentants de la fédération, le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Présidence prendra en main les Barea en vue de la double confrontation contre l'Eswatini, en fin décembre. Le match aller est programmé le 21 décembre en Afrique du Sud et le match retour soit en Afrique du Sud soit à Maurice, le 29 décembre. Le prochain match aura donc lieu dans trois mois.