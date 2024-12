Madagascar: Programme ODOF - Lancement d'un concours national pour des projets de miellerie et de cidrerie

Le ministère de l'Industrialisation et du Commerce multiplie les initiatives pour le déploiement des unités industrielles entrant dans le cadre du programme One district one factory (ODOF).

Un appel à projet est lancé pour des projets de cidrerie et de miellerie. Le concours s'adresse aux potentiels porteurs de projets pour ces deux secteurs qui bénéficient du programme ODOF, destiné, rappelons-le, à la transformation locale des produits de consommation. Le MIC appelle ainsi les opérateurs locaux à présenter leur projet pour gérer des unités industrielles de production de cidre et de miel. Le concours entre dans le cadre de la semaine du l'entrepreneuriat. L'inscription peut se faire aux adresses email suivantes jusqu'au 13 décembre à 16 heures : concoursprojetodofgew24@gmail.com et contact.odof2024@gmail.com.

Valeur ajoutée

À noter que l'appel à projet s'adresse aux entreprises formelles. Une manière en somme pour le MIC de sensibiliser les entreprises du secteur informel à se formaliser. On rappelle que le programme ODOF vise à créer de la valeur ajoutée et à favoriser les activités productives en milieu rural. En effet, les unités industrielles ODOF ont le mérite de devenir d'importantes débouchées pour les produits agricoles.

Par ailleurs, le ministère de l'Industrialisation et du Commerce procède actuellement au suivi et à l'appui des usines ODOF opérationnelles. En les aidant notamment à devenir des fournisseurs des enseignes de la grande distribution. Pour en revenir au concours national, les gagnants seront connus début 2025 en même temps que la remise des deux usines de miellerie et de cidrerie.