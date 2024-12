Angola: João Lourenço écrit à son homologue ougandais

Luanda — Un message du Président de la République d'Angola, João Lourenço, à son homologue ougandais, Yoweri Museveni, a été remis lundi, à Kampala, par le ministre des Relations Extérieures, Téte António.

Selon une note à laquelle l'ANGOP a eu accès, le Chef de l'Etat angolais a exprimé sa solidarité avec le peuple et le gouvernement ougandais, mentionnant également son intention d'approfondir les relations bilatérales et multilatérales.

La note, qui ne révèle pas le contenu du message, indique que les deux pays partagent des préoccupations sur des questions d'intérêt mutuel, en mettant l'accent sur la paix et la sécurité aux niveaux régional et continental.

A l'occasion, le chef de la diplomatie angolaise a informé le Président Museveni des progrès réalisés dans la médiation du conflit à l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC), en mettant l'accent sur l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, depuis août 2024.

Museveni a également été informé de l'adoption du Plan Harmonisé de Neutralisation des Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda (FDLR) et de Désengagement des Forces/Levée des mesures de sécurité adoptées par le Rwanda.

L'homme d'État ougandais a également reçu des informations sur la tenue du prochain Sommet tripartite entre l'Angola, la RDC et le Rwanda, prévu le 15 décembre à Luanda, au cours duquel le projet d'accord de paix soumis aux parties, en août 2024, sera analysé.

La question du conflit au Soudan figurait également parmi les sujets abordés lors de la réunion, en tenant compte du Comité présidentiel Ah-Hoc créé par l'Union africaine (UA) et dirigé par le Président Yuweri Museveni, dont l'objectif est de rechercher une solution pacifique au conflit militaire qui sévit dans ce pays africain depuis avril 2023.

Le message du Chef de l'État angolais a été remis au Président Yoweri Museveni, en présence du directeur général des Services de renseignements extérieurs (SIE), Matias Bertino Matondo, du directeur pour l'Afrique, Moyen-Orient et Organisations régionales du ministère des Relations extérieures, Jorge Cardoso, et de l'ambassadeur d'Angola en Ouganda, Sianga Abílio.

L'Angola et l'Ouganda font partie de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) et entretiennent des contacts au plus haut niveau sur les questions liées à la paix, à la stabilité et à la sécurité dans la région.

Les deux pays maintiennent également un dialogue continu dans les forums régionaux et internationaux tels que l'UA et les Nations Unies, ainsi que des visites d'échange de différentes délégations pour renforcer la coopération dans divers domaines, notamment la sécurité, les infrastructures et le commerce.