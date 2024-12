Madagascar: Concert - Tsiakoraka promet 40 ans de scène en musique

Le groupe Tsiakoraka s'apprête à marquer ses 40 ans de scène. Pour lancer cette célébration, le rendez-vous est donné le samedi 14 décembre à 15 heures à l'Ivokolo Analakely. Pendant deux heures et demie, Tsiakoraka embarquera ses fans dans un voyage musical entre classiques intemporels et nouveaux titres exclusifs. « Tous les morceaux que nos fans adorent seront au programme, et nous dévoilerons également de nouvelles chansons inédites pour enrichir cette aventure », confie Fidy, le leader vocal du groupe.

Ce concert marquera aussi le début d'une tournée nationale prévue pour 2025, qui s'annonce riche en émotions. Et ce n'est pas tout, Tsiakoraka prépare activement un nouvel album dont la sortie est prévue l'année prochaine. Celui-ci sera disponible en plusieurs formats, notamment en CD, clé USB, et via les plateformes de streaming, et bien d'autres encore.

Pour ravir les fans, des goodies exclusifs célébrant les 40 ans du groupe seront également proposés lors de l'événement. Avec une formation complète composée de Liva, Gerd, Poly, Rolly, Fenitra, Nirina, Fidy, Rado et Tantely, Tsiakoraka promet un show grandiose à la hauteur de son riche parcours musical.