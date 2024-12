Madagascar: Pure play football league - Fosa Juniors FC démarre fort

Deux matchs sur les trois au programme se sont déroulés ce week-end, pour le compte de la deuxième partie de la première journée de la Pure Play Football League. Fosa Juniors FC démarre fort dans la Conférence Nord.

Le club champion national en 2022 s'est imposé sèchement (4 à 0) contre Tsaramandroso FC, dimanche au stade Rabemananjara à Mahajanga. La bande à Dax a mené un but à rien à la pause, but signé Benny (29e ). Le même Benny a réalisé un doublé en rajoutant un autre but inscrit à la 60e minute. Les deux autres ont été marqués dans les dix dernières minutes, réalisations de Manakely Ricardo (72e ) et Kennedy (90e +3). Ces deux formations vont jouer sans tarder leur match retour dans leur conférence ce week-end, compte tenue que deux autres clubs de la poule ont désisté à savoir Theo FC et Asa.

Dans la conférence Centre, Uscafoot et Cosfa se sont neutralisés (un partout) dimanche à Iavoloha. L'équipe de la commune urbaine d'Antananarivo a marqué son but en première période, exploit de Tafita (3e) et le but de l'égalisation des Militaires a été un but contre le camp de l'Uscafoot. Le match entre Zanakala FC et Mama FC prévu dimanche, au stade d'Ampasambazaha à Fianarantsoa n'a pas eu lieu, car Zanakala FC a également été forfait. Ce club n'a pas encore réglé ses frais d'engagement.