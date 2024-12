Madagascar: Agnambahy mifety basketball - La quatrième édition s'ouvre à d'autres disciplines

Christiane Jaofera Minaoharisoa, élue MVP de la dernière Africa Cup à domicile, ne chôme pas. En collaboration avec La ligue régionale de basketball Atsimo Atsinanana, elle organise la quatrième édition du tournoi intitulé « Agnambahy Mifety », qui se jouera les 26, 27, 28 et 29 décembre à Farafangana.

Ayant débuté au mois de décembre 2021, la première édition est née du souhait des jeunes basketteurs et basketteuses de la région, qui ont du talent pour s'exprimer sur le terrain. Depuis, « Agnambahy Mifety » est devenu un événement sportif et culturel incontournable de la région. Il regroupe les districts voisins comme la ville hôte, Vangaindrano et Manakara.

Pour la quatrième édition, les organisateurs sont sortis du chemin tracé et proposent trois autres nouvelles disciplines et des activités culturelles telles que le basketball 3x3, le basketball 5x5, le beach volley, le foot à 7, le slalom en scooter, des concours de freestyle et de danses urbaines.

Issue de la région de Farafangana et motivée par la redevabilité envers sa communauté, Christiane Jaofera Minaoharisoa a résumé les grandes lignes de l'objectif de l'événement: « organiser des activités qui encouragent le développement des compétences sportives, faire naitre la confiance en soi chez les participants, enseigner des valeurs telles que le fair-play, le respect et la camaraderie à travers le sport, utiliser l'événement comme une plateforme pour sensibiliser la communauté à des questions importantes comme la santé, l'éducation et, enfin, dynamiser l'économie de la région en attirant des visiteurs qui offrent des opportunités commerciales pour les entreprises locales », confie Christiane Jaofera Minaoharisoa.