Madagascar: Arsène Dama Andrianarisedo - « Les résultats reflèteront le choix des électeurs »

À la veille des élections communales et municipales, le président de la Ceni s'adresse à la population. Il tient à rassurer sur le bon déroulement de l'organisation et l'issue des votes, et appelle à l'apaisement.

Rassurer. À entendre son discours publié hier, c'est l'objectif d'Arsène Dama Andrianarisedo, président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni).

Rassurer sur la transparence de l'organisation des votes, garantir la fiabilité des résultats à venir et appeler les électeurs à aller aux urnes, tout en préservant l'apaisement. Voilà, en résumé, le message que le patron de la Ceni a voulu faire passer dans l'allocution diffusée sur la page Facebook de l'entité électorale hier. «Les résultats des élections communales et municipales reflèteront le choix des électeurs», est un des points sur lequel il a ainsi mis l'accent.

Cette phrase, glissée au milieu du discours d'Arsène Dama Andrianarisedo, est visiblement une réponse indirecte aux suspicions d'éventuelles irrégularités ou détournements de voix, martelées par une faction de l'opposition depuis quelques jours. Sur sa lancée, il met l'accent sur son appel à l'apaisement, en ajoutant : «J'appelle, alors, tout un chacun à attendre les résultats des élections dans le calme».

Le principal argument de ceux qui tirent à boulets rouges sur l'organisation des élections du 11 décembre, en dénonçant de manière anticipée d'éventuelles fraudes, est l'inscription dans la liste électorale des électeurs omis, par ordonnance judiciaire. «Le citoyen qui a effectivement accompli la procédure d'inscription sur la liste électorale, mais dont le nom n'y figure pas en raison d'une erreur purement matérielle est qualifié d'omis de la liste électorale», indique la loi organique sur le régime général des élections et des référendums.

Arguments

Selon la loi organique précitée, tout citoyen dont la réclamation d'omission a été rejetée par la Ceni «peut formuler sa contestation devant le Tribunal de première instance (TPI) [territorialement compétent pour sa circonscription]». Le TPI statue ainsi, «par ordonnance», de son inscription ou non dans la liste électorale.

Les électeurs omis ont été invités à se présenter auprès des TPI avec un certificat de non-inscription dans la liste électorale délivré par la Commission électorale au niveau des districts (CED). «L'attribution du certificat de non-inscription dans la liste électorale a été faite sans distinction d'obédience politique», défend ainsi Arsène Dama Andrianarisedo. Le président de la Ceni explique, par ailleurs, que les électeurs omis ont été encouragés à s'adresser au tribunal pour que les communales «soient les plus inclusives et participatives possible».

Pour bétonner ses propos, le numéro Un de la Commission électorale avance parmi ses arguments que «l'inscription dans la liste électorale est un droit fondamental». Il met aussi l'accent sur le fait qu'à part être un devoir, la participation au vote est une prérogative citoyenne. Arsène Dama Andrianarisedo met également en avant le fait que les communales et les municipales sont des élections de proximité pour consolider son argumentation au sujet de la mobilisation des «omis», à réclamer leur inscription dans la liste des électeurs.

«Par leur vote, les citoyens consolident la vie démocratique et ont voix au chapitre dans la politique de développement de leur commune en élisant ceux qui sont chargés de sa validation [les conseillers] et ceux qui vont l'exécuter [le maire]», plaide le président de la Ceni. Toujours dans une optique de rassurer, face aux appréhensions, il ajoute : «Il n'y a pas non plus de risque de doublon. Il y aura une liste à part pour les électeurs omis, ayant été inscrits suite aux ordonnances judiciaires».

Sur près de quatre-vingt-cinq mille personnes ayant obtenu un certificat de non-inscription dans la liste électorale, plus de soixante-huit mille ont obtenu le feu vert des tribunaux de première instance pour être inscrites dans la liste électorale. Pour conclure son discours, Arsène Dama Andrianarisedo appelle, par ailleurs, les électeurs à aller massivement aux urnes. Un appel qui n'est pas anodin, étant donné que lors de la présidentielle et des législatives, le taux de participation a été relativement bas.